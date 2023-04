El UCAM Murcia consigue salvar los muebles en el último minuto (0-1). Los de Víctor Cea sumaron su tercera victoria consecutiva, en un partido muy poco activo de cara a portería. La primera mitad el equipo local fue bastante superior a los universitarios, que vieron en varias ocasiones como se pudieron poner por detrás en el electrónico. En la segunda mitad la cosa cambió, el dominio era de los de Murcia, pero seguían sin tener ocasiones claras de peligro, hasta que en el minuto 88, Isra Cano, no perdonó desde dentro del área y logró darle los 3 puntos a su equipo.

El UCAM Murcia quería conseguir su tercera victoria consecutiva, pero enfrente tenía a un gran Ejido que desde que el colegiado decretó el inicio del partido, salió a comerse a los universitarios. Durante los primeros compases del duelo, fueron los locales quienes dominaron y no dejaron jugar a los visitantes.

En esos primeros minutos de dominio local, llegó la primera gran ocasión del encuentro. Alberto Fuentes pudo haber abierto el marcador desde bien temprano, el jugador de El Ejido recibió el esférico dentro del área, y con un giro encontró posición de disparo, se sacó un chut cruzado que se fue desviado, pero casi sorprende a Pau Torres.

Tras ese primer susto de los los locales, el conjunto dirigido por Víctor Cea puso una marcha más y comenzó a dominar un poco el encuentro. Los universitarios llegaban más a campo rival, pero no generaban peligro, sus ataques eran muy pobres cuando entraban al área y no lograron poner en apuros al guardameta almeriense.

Tras ese buen tramo de los universitarios, El Ejido, siguió siendo quien llevaba el peligro en los ataques. Juancho tuvo dos buenas ocasiones para adelantar a su equipo. La primera que tuvo el atacante local, se marchó desviado después de recortar a Fran Lara, y colocarse el balón para el disparo colocado con pierna derecha al palo largo. La segunda acción fue muy idéntica a la anterior, pero el disparo se marchó más desviado, ya que no buscó colocar el esférico, sino que quiso chutar a reventar el cuero.

Tras esas dos buenas acciones de El Ejido, el colegiado dijo que no había tiempo para más, y ambos equipos se marcharon al túnel de vestuarios.

La reanudación del segundo tiempo no iba a ser muy diferente a la de la primera parte. Un partido sin sangre, con dos equipos que parecía que no querían marcar, pero al menos en este tramo el UCAM Murcia no era el que corría para robar el balón, sino que fueron ellos quienes dominaron en el principio de los segundos 45 minutos.

El tiempo pasaba y ninguno de los dos equipos era capaz de llegar con claridad al área rival y generar peligro. Los mejores intentos del conjunto universitario llegaron a partir del minuto 74, cuando los de la Universidad Católica tiraron por primera vez entre los tres palos, con un disparo de Rafa Chumbi, que no tuvo mucho peligro.

Cuando Chumbi abrió la lata de disparos a puerta, el UCAM Murcia se echó para delante y no paró. Una buena acción por la banda izquierda acabó en un centro hacia la cabeza del recién ingresado en el campo, Manu Ramírez, quien no llegó por poco, pero en la siguiente jugada, el jugador universitario recibió un balón dentro del área y chutó a reventar, pero el guardameta de El Ejido despejó con los puños.

Entrados ya en los últimos diez minutos del partido, y que todo apuntaba a que se iban a repartir los puntos en el Estadio Municipal de Santo Domingo. Pero de pronto apareció Isra Cano para controlar un balón dentro del área, y sin piedad mandarlo al fondo de las mallas, abriendo el marcador en el minuto 88. Una jugada que empezó por el costado derecho, cuando Javi Moreno abrió el juego para Edu Oriol, que desde el lateral del área y de primeras colgó un balón perfecto al segundo palo, donde se encontraba Isra Cano, que con pierna izquierda, y de primeras, cruzó el balón al palo largo, imposible para el guardameta de El Ejido, que solo pudo recoger el cuero del fondo de la portería.

El UCAM Murcia consiguió salvar los muebles en los últimos minutos, el encuentro al final se marchó hasta el 96, pero El Ejido no puedo hacer nada y no consiguió sumar puntos. Los universitarios consiguen la épica y se guardan 3 puntos importantísimos por la pelea de los play off. Con este triunfo, el conjunto azul y dorado se sitúa en tercer con 49 puntos y empatado todavía con el Granada B y el At. Sanluqueño.