El UCAM Murcia CB ha logrado sumar su undécima victoria de la temporada en la Liga Endesa al superar al Casasdemont Zaragoza en el Palacio de los Deportes (79-74). El conjunto universitario se ha adjudicado un partido que se decidió en los últimos diez minutos, después de que el cuadro de Fisac recortase la ventaja de la que los locales gozaron en la primera mitad.

Supo sufrir y salir airoso el conjunto universitario de un partido espeso, con un marcador bajo que tan solo se disparó en el último cuarto. El acierto de David Jelínek (16 puntos), con tres triples en este periodo, y el despertar de un Thad McFadden (12 puntos) que no consiguió tener suerte cara al aro hasta los últimos compases del encuentro, permitieron al UCAM sumar un nuevo triunfo en la Liga Endesa que le coloca de nuevo en la pelea por las plazas europeas tras su eliminación en cuartos de la Champions League ante el Unicaja.

James Anderson fue el descartado de la convocatoria, al contar con tres jugadores con ficha extracomunitaria, para tener disponible a un Travis Trice que no participó en el último cuarto. El técnico universitario apostó en la fase decisiva tanto por Chiozza, hasta que cometió su cuarta falta, como por Tomás Bellas. También sumó sus primeros minutos el ala-pívot Danilo Nikolic, con una discreta actuación, quien llegó esta semana tras la marcha de Ryan Luther.

El UCAM Murcia recibirá este miércoles en el Palacio de los Deportes, a las 20.30 horas, al Valencia Basket en un nuevo partido de la Liga Endesa.

Primer cuarto

Jordan Sakho fue la novedad en el quinteto de un UCAM Murcia en el que James Anderson fue el descarte de la convocatoria para poder contar con el base Chris Chiozza. El pívot desempeñó el rol de 'cuatro' en este tramo inicial en el que el debutante Nikolic también se encontraba disponible. Al conjunto universitario le costó encontrar el acierto en los primeros compases de juego, pese a que mantuvo a raya en defensa al Casademont Zaragoza (4-4). Bellas desatascó a los universitarios con su primer triple, que pudo ser alguno más para el UCAM si McFadden hubiera conseguido anotar en dos intentos consecutivos que repelió el aro (7-4). El equipo murciano consiguió encadenar buenas acciones defensivas, lo que le permitió tomar su primera ventaja en el marcador tras un robo de Sakho (11-5). Sito Alonso movió el banquillo y apostó en pista por Trice y Chiozza a la vez, junto a Jelínek, Radovic y Pustovyi. Sirvió para acelerar el ritmo del juego y contar con mayor poderío en el exterior, pero no le sentó nada bien al conjunto universitario con ataques en los que no llegó a ejecutar un lanzamiento y que tuvo que cortar el técnico con tiempo muerto (11-8). Los triples de Rojas, tras una gran asistencia de Chiozza, y Trice, cerraron un primer cuarto que confirmó el dominio local (17-8).

Segundo cuarto

Ilimane Diop abrió el segundo cuarto con un triple y permitió al UCAM contar con una ventaja de 12 puntos (20-8). El equipo universitario supo contener al Casademont Zaragoza en defensa y eso fue lo que le permitió mantener su ventaja al no recibir ni una canasta en los tres primeros minutos de este periodo (22-8). El guion se mantuvo, a pesar de los intentos de Fisac de dar con la tecla para que su equipo consiguiera superar a los universitarios, y el UCAM supo moverse en un marcador bajo a cinco minutos del descanso para no perder su fortaleza atrás ante un ataque que funcionaba a chispazos (25-12). Chiozza, con un triple, amplió todavía más la renta hasta los dieciséis puntos de diferencia y Sito Alonso aprovechó esta inercia para hacer debutar al ala-pívot Danilo Nikolic (28-16). Sin embargo, el UCAM perdió parte de su renta en un abrir y cerrar de ojos con un parcial de 0-7 con cinco puntos de Ponitka (28-21). Pustovyi logró cortar la mala racha con un mate, aunque la primera mitad se cerró con un marcador algo más apretado (30-23).

Tercer cuarto

Las sensaciones en el inicio de la segunda parte no fueron para nada buenas en un UCAM en el que perdió fuerza en defensa y continuó con problemas en ataque. El parcial de salida de 2-9 permitió al Casademont Zaragoza empatar el partido a los tres minutos del tercer cuarto (32-32) y generó dudas en los universitarios. Dudas que se agravaron con la canasta de Jovic para poner por delante al cuadro visitante, lo que provocó el tiempo muerto de Sito Alonso tras el 2-11 de este cuarto (32-34). El técnico universitario le otorgó todos los galones a Chiozza para elaborar juego al saltar a pista solo en la dirección y respondió anotando un triple en su primera posesión. La mejoría no sirvió para volver a dominar el marcador, ya que el Casademont Zaragoza se mantuvo siempre a rebufo gracias en parte a Jovic. De hecho, un mate de Hlinason le devolvió de nuevo la iniciativa (38-40). Una nueva canasta de Chiozza, junto a un triple de Radovic, permitió al UCAM despertar a dos minutos de finalizar el cuarto, y colocó el 43-42 antes del tiempo muerto de Fisac. Se convirtió entonces el partido en un rápido intercambio de golpes que tampoco benefició para nada al conjunto universitario, permitiendo al Casademont Zaragoza llegar a los diez últimos minutos con todas sus opciones intactas (48-48).

Último cuarto

Jelínek, con dos triples consecutvios, salvó un inicio de último cuarto muy complicado para el UCAM (55-53). El Casdemont Zaragoza no se despegaba en ningún momento, mientras que Chris Chiozza tuvo que retirarse al banquillo al cometer su cuarta falta. El Palacio estalló con el primer triple de McFadden del partido, después de varios intentos en los que el escolta no tuvo suerte de cara al aro, que sirvió para que el UCAM contase con cuatro puntos de diferencia. Renta que se amplió con un nuevo triple de Jelínek para hacer el 64-58 tras las visitas de ambos equipos al tiro libre. El equipo murciano entró en un escenario más favorable a cinco minutos del final, pero perdonó en varias ocasiones y el Casademont Zaragoza aprovechó cada oportunidad, como el triple de Sant-Roos (64-61). El UCAM volvió a pasarlo mal al no conseguir anotar y permitir al Zaragoza acercarse desde el tiro libre (66-64), sin embargo, Jelínek se sacó de la chistera su tercer triple más un tiro adicional para volver a contar con un colchón de seis puntos a tres del final (70-64). Iván Cruz, con otro tiro exterior, redujo una distancia que volvió a colocar McFadden como estaba antes (73-67) y a falta de un minuto y medio, el escolta prácticamente cerró la victoria con una nueva canasta (75-69). Triunfo que se complicó en los últimos segundos, con un parcial de 0-4 que obligó a Sito a utilizar su tiempo muerto tras el 77-74. Sin embargo, el UCAM ya no otorgó más oportunidades a su rival desde el tiro libre (79-74).