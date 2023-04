El Real Murcia se empeña en ir contra las tendencias. Cuando parece que el equipo está muerto, los murcianistas son capaces de reaccionar, sumar dos victorias consecutivas y llenar de esperanza a una afición que no quiere renunciar a nada. Si embargo, cuando las expectativas son grandes, cuando se hacen cuentas incluso pensando en que alcanzar el liderato es posible, los de Mario Simón no son capaces de cumplir con lo esperado.

Ha ocurrido este domingo frente al Atlético Baleares. Cuando tenían ante sí una nueva oportunidad para sumar por fin tres victorias consecutivas, los murcianistas han pinchado ante el equipo isleño (0-1). Y lo han hecho tras encajar un gol en el minuto 6. Ni había dado tiempo a los aficionados a sentirse cómodos en sus butacas. Como si disfrutar estuviera prohibido en Nueva Condomina, en la primera y única acción de peligro de los de Tato, llegó el bajonazo del 0-1. Un 0-1 que ya nunca se movió del marcador. Pese a la derrota el Real Murcia se mantiene en puestos de play off gracias a la derrota de la Real B ante el Amorebieta.

Fue Víctor Narro el encargado de batir a Miguel Serna después de un mal despeje de Arnau Solá. Suele fallar poco la defensa murcianista, pero el error de este domingo costó muy caro. A las primeras de cambio, el Real Murcia incorporaba una piedra a la pesada mochila de la obligación de ganar. Porque a las exigencias que ya aparecían en el horizonte tras la victoria el sábado del Barça B se unía el tanto en contra de un Atlético Baleares que confirmaba sus opciones de salvación.

Consiguió pronto el conjunto visitante lo que quería. El 0-1 les hacía dar varios pasos atrás y olvidarse de cualquier intento de ir a por un marcador mayor. Y esa estrategia defensiva le salió a la perfección ante un Real Murcia que, aunque se apróximo al área de Lucas Díaz, apenas generó grandes ocasiones de peligro.

Loren Burón, en el once

Pedro León y Dani Vega intentaban liderar el ataque murcianista, un ataque en el que también estaba Loren Burón, pero, de nuevo, el extremo no aprovechó su oportunidad como titular. Estuvo muy fallón en toda la primera mitad, lo que limitaba los intentos ofensivos de su equipo. El de Puente Genil fue la única novedad en el once. Los demás fueron los mismos que una semana antes golearon al Real Unión de Irún. Se mantuvo Serna en la portería al no recuperarse Joao y repitió Aguza pese a que era duda por unas molestias. El que tuvo que esperar su turno en el banquillo fue Arnau Ortiz, también con problemas físicos.

Parecía que no iba a especular el Real Murcia. Salieron los granas dispuestos a presionar al Atlético Baleares, sin embargo pronto se complicó todo. Un centro de David Nieto que parecía que no tendría ningún peligro, no fue despejado por Arnau Solá. Y el error le costó caro a los granas. Narro ponía el 0-1 en el marcador cuando apenas habían transcurrido 7 minutos.

Intentó Pedro León una reacción rápida. De hecho, el muleño fue el que más tiró de su equipo en la primera parte. Encontraba en el 10 a Dani Vega, pero el disparo del atacante grana fue a las manos de Lucas Díaz.

Fue de las pocas combinaciones que se vieron en una primera parte en la que Pedro León también sacó una falta que remató acrobáticamente Alberto González sin encontrar puerta.

Muralla numantina del Baleares

Poco a poco, con el Atlético Baleares encerrado y aumentando la intensidad en el centro del campo, el Real Murcia perdió chispa en ataque. Andaban los granas atascados y no había forma de generar peligro ante un Lucas Díaz que aprovechaba cualquier oportunidad para arañar segundos al reloj.

Y en ese quiero y no puedo se llegó al descanso.

Si alguien tenía esperanzas de que las cosas mejoraran en el segundo tiempo, se equivocó. Lo único que hizo el Real Murcia fue caer en la trampa que le había tendido un Atlético Baleares que defendió a la numantina.

No le pudo salir mejor el plan al conjunto de Tato. El gol del minuto 6 fue más que rentable. Daba igual la cantidad de minutos que había por delante, el Real Murcia fue siempre incapaz de generar peligro claro contra el área de Lucas Díaz. No hubo forma. Ni con los cambios consiguió nada Mario Simón.

Daba igual quién saltara al campo porque el resultado era el mismo. El Real Murcia se estrellaba una y otra vez con una defensa cada vez más fuerte. Y en las jugadas a balón parado tampoco hubo suerte. En una de ellas llegó la mejor de los granas. Sacó en corto Pedro León para que Loren Burón metiera un gran centro al área. Lo remató con todo a favor Dani Vega, pero su cabezazo se marchó rozando el palo.

Nunca tuvo opciones de poder conseguir algo positivo el conjunto de Mario Simón. Fueron saltando Ganet, Alfon, Arnau Ortiz, Andrés Carrasco y Alberto Toril, pero daba igual las piezas en ataque, porque nadie era capaz de poner claridad y de filtrar balones que se colaran entre una defensa que parecía una tela de araña. Encima, al Baleares no le costaba ganar tiempo dirigiendo contra ataques que más que buscar a Serna tenían como objetivo que el reloj avanzara lo más rápido posible.

Aunque el partido hubiera durado un día entero, el Real Murcia no habría batido a Lucas Díaz, y es que los granas no tuvieron su día en ataque. Les ganó la partida un Atlético Baleares que despejaba cualquier balón que era centrado al área.

Al final derrota que vuelve a frenar a los granas en la batalla por el play off. Por esta semana, conservarán el puesto, gracias a la derrota de la Real B ante el Amorebieta.