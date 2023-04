Joan Laporta ha aprovechado el partido del FC Barcelona contra el Getafe de esta tarde (16.15 horas) para visitar a los peñistas del club blaugrana en Madrid y hacerles un pequeño 'spoiler' de las explicaciones sobre el 'caso Negreira' que dará este lunes en rueda de prensa. El presidente culé ha dejado claro a los seguidores barcelonistas que "no tienen nada" en contra de la entidad "porque no hay nada".

"No tienen nada porque no hay nada. Aquí lo que han hecho es magnificar una situación de que una de las personas que estaba vinculada a estas empresas era un exárbitro y un exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. [Negreira] no tenía ninguna capacidad para alterar los resultados de ningún partido porque él no designaba a los colegiados", ha dicho el máximo dirigente del Barça a los peñistas.

Laporta critica en otro momento que se persone en el Caso Negreira “ un club históricamente muy favorecido en el tema arbitral . Es un sinsentido“ sobre el Real Madrid . pic.twitter.com/Eon8fIYV19 — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) 16 de abril de 2023

El presidente, además, ha querido criticar que el Real Madrid se persone en el caso alegando que es "un club históricamente muy favorecido en el tema arbitral". "Me parece un sinsentido. Queremos al Barça y no vamos a permitir que se ensucie nuestro queridísimo sentimiento barcelonista", ha declarado Laporta.

"Mañana lo explicaremos todo", ha concluido en su aparición junto a los peñistas azulgranas en Madrid. Este lunes, a partir de las 11.00 horas, el presidente del Barça comparecerá en el Auditori 1899 del Spotify Camp Nou para dar explicaciones sobre el 'caso Negreira'.