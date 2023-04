El Real Murcia cuenta con un nuevo director general. La noticia se conoció hace ya algunos días a través de los medios de comunicación. El exalbinegro Paco López ha sido el elegido por Felipe Moreno para encabezar la estructura administrativa del club murcianista. Sin embargo, aunque Nueva Condomina vive un nuevo cambio de etapa con la llegada del accionista cordobés, el modo de operar poco o nada cambia en la entidad pese al ir y venir de ‘jefes’.

Lleva ya Paco López un par de semanas trabajando en las oficinas del Real Murcia, sin embargo, desde los medios oficiales del club todavía no se ha anunciado el nombramiento, algo que no es nuevo, teniendo en cuenta que de los cinco directores generales que han trabajado en Nueva Condomina desde 2016, solo dos de ellos fueron oficializados.

Quitando los casos de Pedro Gómez Carmona, que apenas pudo ejercer el cargo al ser despedido por Deseado Flores cuando Mauricio García de la Vega fue expulsado del Real Murcia, y de Toni Hernández, que asumió la gerencia y la dirección deportiva en la etapa de Víctor Gálvez, los otros tres, entre los que se incluye Paco López, fueron acumulando semanas de trabajo sin ver oficializados sus cargos.

Le ocurrió a Cristina Bustillo, quien curiosamente coincidió con el ahora director general grana en el FC Cartagena, y también le pasó a José Manuel Sánchez, quien estaba realizando esas tareas hasta la llegada de Felipe Moreno. El murciano, con la colaboración de Francisco Cobacho, se encargaba de la parcela administrativa desde que PARMU entró en el club y le cambiaron de funciones, ya que anteriormente, tanto con Jesús Samper, con Guillermo Martínez Abarca y con Raúl Moro, era la cabeza visible del área de comunicación.

Pues si Cristina Bustillo, que llegó de la mano de Deseado Flores y Raúl Moro, estuvo trabajando en el Real Murcia durante seis meses sin que el club grana anunciase su contratación y si José Manuel Sánchez ha estado sin aparecer en el organigrama pese a dar el salto a la gerencia en febrero de 2019, todo parece indicar que la vida sigue igual en algunos aspectos dentro de Nueva Condomina.

Felipe Moreno, incluso antes de acceder de forma oficial al Real Murcia, ya había explicado en varias intervenciones que su idea era de profesionalizar la estructura de las oficinas del club. Y el primer movimiento ha sido reforzar el área administrativa.

Para ello ha fichado a Paco López, que, aunque no hay comunicación oficial, todo parece indicar que asumirá las tareas de director general, secundado por un José Manuel Sánchez que le ayudará a adaptarse rápido a su nueva ‘casa’.

El murciano es el que mejor conoce las oficinas del Real Murcia, a las que llegó hace casi veinte años de la mano de Jesús Samper y en las que ha pasado por distintos cargos. De hecho, comenzó en prensa, trabajando junto a Víctor Alonso, para luego dar el salto a director de comunicación cuando el madrileño fue nombrado gerente del club.

Ya con la llegada de PARMU, y ante la inexperiencia del consejo de administración en el funcionamiento de un club, Sánchez fue el elegido para encargarse de toda la labor administrativa, tarea en la que también estuvo implicado en esa etapa Francisco Cobacho.

El aterrizaje de Agustín Ramos en el club grana no trajo consigo ningún fichaje para el despacho de director general, algo que sí ha querido cambiar Felipe Moreno, siendo su primer gran movimiento en el organigrama de las oficinas.

¿Una nueva dircom?

Pero la contratación de Paco López podría no ser la última, y es que Felipe Moreno también ha expresado en varias ocasiones su intención de contratar a un nuevo director de comunicación, una figura que, según explicó el cordobés en una entrevista radiofónica antes de aterrizar en Nueva Condomina, sería femenina. Aunque ese fichaje parece que de momento todavía no ha llegado a las oficinas. Por lo menos, teniendo en cuenta lo difícil que es que el Real Murcia comunique las contrataciones de sus responsables de área, no ha transcendido que alguien nuevo haya desembarcado en el club para llevar a cabo esas funciones.