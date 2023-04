Real Pedro León de Murcia

Hace tiempo que me prometí que ya no iba a volver a hablar de Manolo Molina. Porque Manolo Molina desde agosto es pasado del Real Murcia. Pero Pedro León se ha empeñado en ponérmelo difícil. Incluso diría que se ha empeñado en ponérmelo súper difícil.

Ya me obligó a acordarme del lorquino hace una semana, cuando lideró ante el Cornellá la vuelta al triunfo de los granas; y ayer, mientras escribía esta crónica, tuve que contar hasta tres. Y no recordando precisamente los goles que marcó el ‘14’ en la goleada frente al Real Unión de Irún, sino queriendo olvidar la insistencia del ex director deportivo para no fichar al de Mula, al que llegó a decirle a la cara que para su gusto no era un jugador válido para este Real Murcia que precisamente ahora lidera.

Con un ‘hat trick’, el segundo de esta temporada, lideró ayer Pedro León a un Real Murcia ambicioso, elevado al sobresaliente por los errores defensivos del Real Unión de Irún. Un triplete que le hace contar ya con trece goles, a los que suma cuatro asistencias, cifras más que notables para un futbolista que, según Manolo Molina, no encajaba en el proyecto murcianista en Primera RFEF.

Seguro que a ustedes les pasa como a mí, que no entienden la manía que le entró al director deportivo con el muleño, aunque, después de darle más y más vueltas a la situación, la única conclusión a la que puedo llegar es que el director deportivo prefería una temporada tranquila, en la que nadie le exigiera luchar por el play off, y sin Pedro León eso era más fácil que con Pedro León. De ahí, que pataleara tanto ante la decisión de Agustín Ramos de firmar sí o sí al exmadridista. A lo mejor es que Molina se equivocó de etapa, a lo mejor es que a Molina le hubiera ido mejor en el Real Murcia de Francisco Tornel, donde en vez de hacer equipos para mirar al fútbol profesional, se hacían plantillas para descender de categoría.

Para suerte del murcianismo, Manolo Molina dimitió y Pedro León se quedó. Porque Pedro León se ha convertido en el alma del Real Murcia. Ayer lo volvió a demostrar. Es más, para esperanza de todos, mientras el ‘14’ tira del carro, otros futbolistas empiezan a creérselo, hasta tal punto de que llevamos dos semanas en las que más que un Murcia de Mario Simón, vemos un Real Murcia de los jugadores.

Como si se hubieran puesto de acuerdo, como si hubieran pactado rebelarse contra la agonía y el corsé, ayer se confirmó que el Real Murcia puede dar mucho más de lo que nos estaba ofreciendo en su ‘crisis de los empates’. Es verdad, para que nadie diga que lanzamos las campanas al vuelo muy pronto, que ayer solo se goleó a un Real Unión de Irún en zona de descenso y empeñado en hacer regalos a los murcianistas, pero también es verdad que esta temporada ya hemos tenido que tragarnos tostones ante otros equipos de la cola como el Calahorra, el Sabadell o la UD Logroñés.

Igual de débiles que el Irún eran todos los mencionados, sin embargo contra unos se fracasó y en el Stadium Gal se goleó. De hecho, nada más comenzar el partido se vio a un Real Murcia ambicioso y alejado de la horizontalidad que tanto gusta a Mario Simón y que tanto desespera a los demás.

Se agradece la aparición de Sergio Aguza, que ha dado oxígeno a un centro del campo oxidado por el cansancio; se aplaude la valentía de Arnau Ortiz e incluso el paso al frente de un Dani Romera que, visto el poco trabajo que le dan dentro del área, ayer decidió dar un paso atrás y sumarse al baile en la mediapunta. También se nota que Dani Vega ha dejado atrás sus problemas personales y ya está de vuelta al ejército grana.

Pero si alguien eleva el caché del Real Murcia ese es Pedro León. Cada detalle del muleño es de superior categoría. No solo en el juego, también en la constancia, en saber dónde hay que apretar, dónde puede fallar el rival o dónde hay que poner calma. Se vio en el minuto 10, cuando se andó listo ante un despiste de Montoro que dejó vendido al meta Irastuza. Vendido y hundido, porque el portero local no pudo hacer nada cuando el de Mula cogió el balón y puso el 0-1 sin despeinarse.

Inmediatamente del gol grana, todos pensamos lo mismo. «Ahora se echarán atrás y les empatarán». No hay nadie que no lo pensara. Pero fue ahí donde el Real Murcia nos dio una pista de que ha cambiado el chip, de que ha sustituido los pasecitos tontos que aplaude Mario Simón para apostar por la verticalidad y el vértigo. Y de momento no le va nada mal.

En un partido abierto, en un correcalles, no sé si temblaba el técnico en el banquillo viendo un panorama que no está en su libreto, sin embargo, Arnau Ortiz, Vega, Pedro León y Romera decidieron obviar lo que ocurría en el banquillo y empezar a divertirse.

Si Montoro se había ganado un contrato de grana para el próximo año, Espigares no quiso quedarse atrás. Y es que la defensa del Real Unión de Irún peleaba por ver quién hacía más regalos a los murcianistas. Una mano del central granadino dio lugar al penalti que supuso el 2-0.

Porque a Pedro León no le pesó el fallo de la pasada jornada. Pedro León volvió a pedir el balón para firmar un doblete en apenas 20 minutos, un doblete que pasó a ser un hat trick en el minuto 32.

Pero antes de que el 14 pusiese el tercero, Oyarzum consiguió batir a un Miguel Serna, ayer titular por las molestias de Joao. Si alguien pensaba que el gol del Real Unión de Irún iba a crear problemas, el capitán grana se encargó , solo un minuto después, de espantar fantasmas aprovechando un pase magistral de Arnau Ortiz.

Antes del descanso hubo tiempo para otro regalo. Montoro de nuevo declaró todo su amor al Real Murcia cometiendo otro penalti a favor de los granas. Podría haber buscado el cuarto Pedro León, pero el capitán hizo de capitán y pensó en el grupo, pensó en que Dani Romera, que estaba firmando un gran partido pero que le faltaba el gol, merecía estrenarse como goleador. Y por ello le cedió un lanzamiento que el almeriense, que ya lo había rozado con un disparo que se estrelló en el larguero, no falló.

Si la primera parte acababa con el gol de Romera, la segunda empezó con el mismo guion. El ex del Castellón puso el 1-5 en una tarde en la que el Real Murcia tenía la oportunidad de firmar una goleada histórica en Primera RFEF. Pero en la ‘manita’ acabó todo. Porque en un pispás, Mario Simón desmontó el tinglado. No vaya a ser que nos malacostumbremos, debió pensar el técnico.

En el minuto 60 Pedro León y Dani Vega se fueron al banquillo. En el 67 lo hizo Dani Romera. Y, con veinte minutos por delante, acabó un partido cuyo marcador ya nadie movió.

"Ganar con esta solvencia y esa diferencia es difícil"

«Confianza». Esa es una de las palabras que más repitió ayer Mario Simón en rueda de prensa. Y es que el Real Murcia, tras la goleada al Real Unión de Irún, llega al tramo final de la campaña dejando atrás las dudas y en cargado de moral. Aunque para el técnico el equipo venía demostrando que merecía ganar incluso cuando no lo hacía, de ahí que ayer señalaba que «esto es fútbol». «Hemos tenido partidos en los que hemos generado y en los que no habíamos estado acertados, pero hoy -ayer para el lector- hemos tenido ese acierto», explicaba, afirmando incluso que «hemos tenido dos o tres ocasiones para irnos al descanso con un marcador mayor».

Esa «eficacia» de la que hablaba el preparador grana hace que el equipo «esté más cómodo y tenga más confianza. Los resultados siempre ayudan. Ganar con esa solvencia y esa diferencia es difícil en esta categoría».

Mario Simón destaca "la confianza" que otorgan estos resultados en el equipo

Aprovechado para elogiar al Real Unión de Irún, al que considera un equipo «con argumentos para estar en la zona alta», Mario Simón reiteraba que el Real Murcia siempre sale a por el partido. «Eso no cambia, solo que unas veces tenemos más acierto y otras menos», continuaba el madrileño, añadiendo que «sabemos al club que representamos y siempre intentamos ganar». «Ante el Calahorra o La Nucía tuvimos tantas ocasiones como hoy, a veces es cuestión de acierto», comentaba, reiterando que los buenos resultados «dan un plus de confianza».

Mario Simón también quiso recordar que en semanas anteriores «Romera no estaba al 100%, Dani Vega no lo hemos tenido y a Carrasco tampoco». El técnico grana también valoraba que el equipo puede adaptarse a varios sistemas. «Hemos jugado con dos delanteros, pero si no tenemos dos delanteros pues hay que jugar con uno; otras veces ha salido bien con tres centrocampistas y ahora con un mediapunta. Son estados de forma y hay que buscarlos. Ahora parece que lo hemos encontrado».

Una vez más el nombre de Pedro León salió en rueda de prensa, en esta ocasión por la decisión del muleño de ceder el segundo penalti a Romera, un gesto que aplaudió Simón. «Dani no había tenido la oportunidad de hacer gol y los delanteros viven del gol. Era importante que rompiera esa dinámica y estoy encantado con el gesto de Pedro. Es la humildad en persona», decía, destacando que el vestuario es «una familia». El técnico también quiso destacar la actuación de Serna, al que le había tocado jugar por las molestias de Joao.

Por último, Simón explicaba que esta victoria permite «coger un punto de confianza importante», recordando que ya hay que pensar en el Baleares. «No nos podemos conformar con esto», concluía.