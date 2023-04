El joven karateca Ángel Turpín (Cieza, 24 de mayo de 2007) se ha empeñado en acaparar titulares. Este fin de semana ha vuelto a ser uno de los grandes protagonistas del deporte murciano al conquistar en Las Vegas el USA Open de kárate, el Open más prestigioso del circuito mundial junto al que se disputa en París. El ciezano, invitado por la Federación Americana, ha logrado el oro tras ganarle al deportista local Jeremiah Pettaway, de la selección estadounidense. Turpín se imponía tras tres combates en la fase fial y tres más clasificatorios.

Ángel Turpín da un paso más en su corta trayectoria al triunfar en un torneo en el que competían karatecas de hasta 47 países. Durante los tres días que duró el campeonato, se dieron cita más de 2.800 participantes. El ciezano era el único español en un evento que sirve de preparación para la próxima Liga Mundial de La Coruña. En este USA Open participaban muchos de los top mundiales que también estarán en esa Youth League de la Federación Mundial.

Con apenas dos años, a este ciezano que en la actualidad tiene 15, le diagnosticaron Síndrome de Asperger, trastorno del espectro autista. La noticia impactó a sus padres, que recuerdan ahora que «todo eran dudas. No sabíamos nada y tuvimos que aprender a marchas forzadas por él y por nosotros». Apenas ninguno de sus contendientes y compañeros de entrenamientos sabe que Turpín es Asperger, algo que él no obvia, pero tras la que no se esconde y no quiere sentirse diferente por ello. Solo quiere que lo conozcan por sus logros.

Hace menos de un mes, Ángel Turpín se hacía con el título nacional en la categoría júnior -76 tras imponerse en la fase final de la Liga de kárate, disputada en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Vencía a Marcos García-Gil, vigente campeón de Europa. Además, participó con el hándicap de ser de primer año.