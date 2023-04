Lo mismo llueve que escampa. El miércoles, los mejores del mundo ante el convulso Barça de Xavi, y el sábado, frente al buen Villarreal de Setién, regalaron una liga que ya tenía color blaugrana.

Eso deben pensar los de Ancelotti mientras aguardan al Chelsea en Champions. Y los aficionados merengues hacen cábalas encogiendo el ombligo tratando de adivinar qué Madrid alumbrará el Bernabéu el miércoles próximo, el de cal o el de arena. Sin embargo, siembra esperanzas la seguridad de que Europa transforma a los blancos de la misma forma que los partidos decisivos.

No se anhelan milagros -más no, por favor, que los corazones no están para sustos, desearán muchos- sino que comparezca sobre el césped el equipo que asombró mundialmente con una goleada copera para la historia en el Nou Camp. Pero este Madrid bipolar no garantiza nada más allá de la épica que ha hecho historia en el fútbol.

Arreones y remontadas adornan de coraje y oro su legendario traje blanco de faena. Ese que igual luce nuclear que oscurecido en una temporada que también puede pasar a la historia por la mayor diferencia de puntos que jamás le sacó el Barça. Ahora son doce, que pueden ser quince este lunes o acercarse a veinte al final. Tremenda humillación sin ‘Negreiras’ que excusen.

Me escribía un amigo el sábado que era un partido malo, y tenía razón a ratos, como también era cierto que resultó muy entretenido por las variables del marcador y por tres golazos para la memoria. Hace mucho tiempo que no coincidían en el mismo encuentro dos jugadorazos como Vinicius y, sobre todo, el sorprendente Chukweze, que nos recordaron a los mejores regateadores históricos. Pelé, Romario, Messi y Maradona sobrevolaron Chamartín para disfrute de los amantes del fútbol, independientemente de colores y querencias. Como el miércoles pasado se hicieron carne en Barcelona Rial, Di Stéfano, Puskas y Gento, en contrataques tan de otros tiempos como de libro. Seguramente, los aficionados veteranos disfrutamos en ambos partidos recordando años de plástica, arte futbolero, emoción y gloria que fueron cimentando nuestra pasión por este deporte. Lástima que nos administren momentos así tan gota a gota.

Tras la trabajada y meritoria victoria de los amarillos, hubo un incidente que también rezumó fútbol viejo. El de los partidos de pueblo y rivalidades ancestrales cuando los futbolistas se mezclaban con la gente con sus piques y ataques de testosterona. El calladito Valverde le arreó al probo Baena un cate, que decíamos, por cuitas en el campo. Si lo que aducen sus amigos es cierto, el andaluz se ganó sobradamente el ostión del uruguayo, aunque nunca es defendible una agresión así. Pero mucho menos soltar la lengua en el juego con alusiones tan delicadas como la que parece que le reiteró en Madrid tras haberlo hecho meses antes en Villarreal. Un hijo en peligro de muerte no es cuestión baladí. Por mucho menos, todos recordamos el cabezazo de Zidane a Materazzi en una final mundialista al mentarle la honra de una hermana. Ojalá haya disculpas sinceras por ambos lados, aunque mejor que todo sea un malentendido y jamás pronunciara Baena lo que dicen.

Y el miércoles tenemos Copa de Europa. Lampard, nuevo técnico azulón, visionará repetidamente los partidos comentados para entrever qué Madrid se encontrará en el Bernabéu. Pero esa incógnita le será revelada como a todos dentro de dos días. La bipolaridad del equipo de Ancelotti es parecida a los caminos de Dios: son inescrutables.

Si Modric, Kroos y Benzema tienen su noche y acompañan el momento mágico de Vinicius, ya pueden los ingleses encomendarse a San Jorge para minimizar daños, pero es de esperar que la eliminatoria se resuelva en Londres. Y allí puede ser peor si dejan espacio a los blancos. No obstante, tras la cal y la arena de los últimos choques madridistas, temo que suceda una de tostón. Es decir, que los azulones se encierren para cerrar espacios y obtener un tanteo ajustado que permita resolver a la vuelta. Mas esa puede ser la trampa del propio Ancelotti. A campo abierto no hay color entre unos y otros, como tampoco lo hay a favor de los merengues con ningún otro equipo del mundo. Solo el City de Guardiola puede toserle hoy en Europa. Y la pena es que sería en semifinales.

Sin Liga, enseña la historia madridista que toca Champions. A ver si se confirma que una de cal y otra de arena hacen la mezcla buena.