El Odilo Cartagena cerró la temporada regular en la LEB Plata con una victoria a domicilio (78-86) antes de afrontar a partir de la próxima semana el play off de ascenso. El conjunto de Gustavo Aranzana dominó al CB Mollet durante todo el choque en una de las actuaciones más corales de la temporada, con hasta seis jugadores con diez o más puntos, entre los que sobresalió Sergio Mendiola, con 15. Sin embargo, fue el base Víctor Aguilar el que puso a los suyos en el camino de la victoria con su actuación en el primer cuarto. Pese a que los cartageneros no lograron nunca conseguir una renta tranquilizadora, no vieron peligrar la victoria. Ahora llega la fase decisiva de la temporada, donde en la primera ronda del play off se enfrentarán al Zornotza vasco.