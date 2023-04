Tensión, goles, espectáculo y sobre todo, mucho fútbol sala fue lo que dejó el derbi regional entre ElPozo Murcia y Jimbee Cartagena en un partido que empezaron ganando los murcianos pero que acabó cayendo del lado cartagenero, imponiéndose los de Duda por 2-5 y quedándose con la cuarta plaza de la clasificación.

El Palacio de los Deportes recibía a falta de seis jornadas para el final de la temporada regular a los dos mejores representantes del fútbol sala de la Región de Murcia en Primera División. Ambos combinados llegaban al choque inmersos en plena lucha por seguir escalando en los puestos de play off, con los locales en cuarta posición con cuarenta y seis puntos por los cuarenta y tres de los cartageneros.

El precedente más cercano para los de Duda era la final de Copa del Rey del pasado fin de semana, donde dejaron un papel sublime, llegando a prácticamente rozar con los dedos el título, cayendo en la final de la prórroga ante el FC Barcelona. Los murcianos, por su parte, llegaban con dos semanas de descanso al haber sido eliminados previamente del torneo copero, siendo su último duelo la victoria en territorio navarro ante Osasuna Magna.

En los primeros compases el combinado de Javi Rodríguez saldría con la línea de presión muy arriba en busca de dificultar las operaciones en salida de balón para el Jimbee, que trataba de saltar por medio de Mínguez, encarando en banda o a través de un Waltinho que se encontraba cómodo en área rival recibiendo de espaldas para tratar de dar una opción limpia a los suyos.

Los cartageneros remontan en apenas dos minutos y terminan arrollando a su rival

Las ocasiones se harían de rogar hasta prácticamente los cinco minutos, apareciendo Lucao por partida doble algo escorado para buscar la definición de puntera sin éxito. ElPozo, mientras tanto, intentaba sorprender a Chemi con disparos lejanos, siendo Gadeia el que más trabajo le estaba dando al guardameta.

El ecuador del primer tiempo llegaría con Chemi opositando fuertemente a hombre de partido, desesperando a los hombres de ElPozo, que no daban con la tecla para batir al guardameta de Mazarrón. Primero sería una doble parada increíble, sacando un gran pie a Gadeia y negándole el gol en el rechace a Darío a puerta vacía, para después tapar con todo el intento de Rafa Santos en el segundo palo.

Sin embargo, de tanto tocar a la puerta, los murcianos terminaron por tirarla abajo. Sería por medio de Darío Gil, quien la próxima temoprada jugará en el Jimbee, como se abriría la lata, gracias a un libre directo desde media distancia que el de Molina, con astucia, colocaría en el fondo de las mallas aprovechando un despiste de la barrera para hacer explotar al Palacio.

Con el gol, los locales no se echarían atrás y seguirían apretando arriba en busca de aumentar su renta mientras que el cuadro de Duda se cargaría rápidamente de faltas complicando los últimos compases de primer acto para sus intereses. Ante ello, el Jimbee apostaría por cerrar la primera parte con el ataque de cinco, intentando mantener la posesión e incluso teniendo opciones de firmar un empate que no llegaría antes del descanso.

Tras el entretiempo, la presión ahora la impartirían los cartageneros, apretando en área rival con mucha intensidad, conocedores de que un gol en los primeros minutos del segundo tiempo sería clave en sus aspiraciones por lograr la remontada. El protagonismo ofensivo volvería a ser obra de Lucao, que seguía intentando tirar de los suyos creciendo a partir del uno contra uno, sin llegar a materializar en ocasiones su superioridad a la hora de encarar.

El partido parecía estar cerca de dar un giro a los cuatro minutos del segundo acto, cuando Pablo Ramírez recibía el balón de espaldas, pivotaba sobre Felipe Valerio y lograba girarse para que el cierre de ElPozo no tuviese otra opción que agarrarlo y derribarlo, cometiendo penalti. Sería entonces cuando Juanjo volvería a demostrar que la edad es poco más que un número, haciendo una increíble parada sobre el lanzamiento del italiano Motta para dar una nueva vida a los suyos.

Tras el lanzamiento, los problemas con las faltas serían ahora para los locales, que a falta de doce minutos verían cómo la quinta falta sonaría en el Palacio, condicionando la defensa desde entonces con muchos minutos aún por disputar. El empate llegaría al marcador cuando se acercaba la media hora de encuentro saliendo el peligro del lugar de siempre, las botas de Lucao. El ala encararía, lograría sacar el disparo y tras la reacción de Juanjo, Juanan aprovecharía el rechace para poner el 1-1 y abrir un nuevo partido.

La tensión del momento sacaría a los de Javi Rodríguez del partido, que en apenas un minuto verían como daba un giro dramático para sus intereses. Tras el empate, Juanan volvería a aparecer en el segundo palo para dar la ventaja a los de Duda, que ni un minuto después aumentarían la distancia desde el doble penalti por medio de Motta.

Tras el gol, los murcianos apostarían por el portero-jugador, jugándoselo todo a una cara que no saldría como ellos esperaban pues, al contragolpe, Mellado y Waltinho, en apenas un minuto, estirarían la ventaja hasta el 1-5 a falta de cuatro minutos. En la celebración del gol, el brasileño vería la roja y dejaría con cuatro a los suyos, aprovechando ElPozo la ventaja para hacer el 2-5 a través de Darío.

Lo seguiría intentando ElPozo pero el marcador no se movería, luciendo el contundente 2-5 en el luminoso del Palacio en la que supondría la segunda victoria de la era Duda en su antigua casa al frente de Jimbee, dejando a los cartageneros con la cuarta posición en la tabla y a los de Javi Rodríguez, por debajo con los mismos puntos.

Javi Rodríguez se calienta contra la afición cartagenera

Javi Rodríguez, entrenador de ElPozo Murcia, se calentó al final del partido contra la afición del Jimbee Cartagena por unos gritos que se escucharon de la afición visitante. «Esta es la diferencia que hay entre la afición del Jimbee y de ElPozo. Para nosotros ganar un partido es como de la Copa, que no celebramos, y para ellos es como ganar un título, que como no tienen, imagino que es lo más importante. Me quedaré aquí muchos años y les tocaré las narices», declaró. Asimismo, aseguro que «tenemos que hacer autocrítica de la segunda parte que hemos hecho y yo el primero».

Por su parte, Duda era la otra cara: «Hemos jugado un gran partido. La primera parte estuvo marcada por unos detalles, pero en la segunda estuvimos mucho mejor y muy bien en el juego de 5 para 4, nos salió muy bien». El técnico del Jimbee consideró clave «la constancia, seguir, hacer lo que creemos y ser más listos».