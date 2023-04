Javi Rodríguez, entrenador de ElPozo Murcia, se ha calentado al final del partido contra la afición del Jimbee Cartagena por unos gritos que se escucharon de la afición visitante. Al respecto, el catalán comentó que "me lo moto muy bien. Esta es la diferencia que hay entre la afición del Jimbee y de ElPozo. Para ElPozo ganar un partido es un partido como de la Copa que no celebramos, y para ellos es como ganar un título, que como no tienen, imagino que es lo más importante. Me quedaré aquí muchos años y les tocaré las narices", declaró.

Asimismo, el preparador del conjunto murciano no ocultó su decepción: «Tenemos que hacer autocrítica de la segunda parte que hemos hecho y yo el primero. Nos han penalizado las cinco faltas rápido», para añadir que «ahora tenemos los dos equipos los mismo puntos y hemos perdido en el Palacio, que hacía mucho tiempo que no pasaba». «En la segunda parte no hemos estado bien desde el minuto uno y es lo que tenemos que valorar ahora», terminó diciendo. Duda era la otra cara: «Hemos jugado un gran partido. La primera parte estuvo marcada por unos detalles, pero en la segunda estuvimos mucho mejor y muy bien en el juego de 5 para 4, nos salió muy bien». El técnico del Jimbee consideró clave «la constancia, seguir, hacer lo que creemos y ser más listos. La actitud fue buena durante todo el partido», valoró.