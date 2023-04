El entrenador del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, ha salido al paso para apaciguar las aguas en la capital francesa. Después que Kylian Mbappé se mostrará abiertamente descontento con su club por usar su imagen para la campaña de abonados de cara a la temporada que viene sin avisarle, Galtier ha intentado rebajar los ánimos y ha relatado como han sido las conversaciones entre el jugador y la directiva. "Sé que ha hablado con la dirección y que se ha solucionado el malentendido", ha reconocido el técnico en rueda de prensa.

Todo empezó hace unos días, cuando Mbappé usó sus redes sociales para atacar a su propio club. El PSG acababa de publicar una campaña publicitaria para incentivar los abonos de cara a la próxima campaña que tenía como protagonista al delantero francés. Este, pero, argumentó que no fue debidamente informado del uso que se daría a sus imágenes. "No estoy de acuerdo con lo que han hecho. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero desde luego no es el Kylian Saint Germain", decía a través de Instagram. El jugador denunció, a través de un escrito compartido a través de las stories de la plataforma, que su propio club usara su imagen aprovechando el gancho mediático que tiene para llevar a cabo una producción en la que fundamentalmente aparece Mbappé. De hecho, ni Messi ni Neymar aparecen en la pieza publicitaria.

🚨🚨 Kylian Mbappé dénonce la vidéo promotionnelle pour la campagne d’abonnements pour la saison 2023/2024, vidéo dans laquelle il est omniprésent.



« Le PSG est un grand club et une grande famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain » pic.twitter.com/rFkY21uOrc — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) 6 de abril de 2023

Pocas horas después, y a raíz de la polémica, el club decidió recular y suprimir el anuncio. "Es complicado entrar a valorar este tema. Kylian se ha ejercitado con normalidad, comprometido como de costumbre. Hoy ha interrumpido el entrenamiento con molestias en la cadera, pero eso no va a comprometer su participación del Niza. Sé que ha habido muchas discusiones entre la dirección y Kylian. El incidente está aclarado", ha sentenciado queriendo zanjar el tema.