Al UCAM solo le queda el Palacio

El UCAM Murcia CB vende su piel muy cara en el Palacio de los Deportes, pero fuera la regala. Ni si quiera la motivación de conseguir un billete por segunda vez en su historia para disputar una Final Four de la Basketball Champions League cambió ayer la versión habitual del equipo cuando no juega bajo su propio techo (83-67). Tampoco sirvió para nada el hecho de que enfrente estuviera un rival de la Liga Endesa, al que conoce de cerca, si a los pocos minutos ya tiene la pelota en su tejado y el partido bajo el guion que había planeado.

El Unicaja desconectó al UCAM desde su defensa, y le sacó de quicio cuando no era capaz de encontrar ninguna vía eficiente de anotación. El equipo universitario vive de sus argumentos ofensivos, de unos chispazos a los que anoche le cortaron los cables casi antes de comenzar. Porque a los cinco minutos la historia ya estaba escrita. El UCAM es consciente de las dificultades que suponía afrontar una eliminatoria ante el Unicaja con el factor cancha en contra, todavía más conociendo sus problemas fuera de casa, pero lo peor es que no contó con ninguna posibilidad en ningún momento durante la pelea por el primer punto de la eliminatoria.

Impasible, indolente y apático. Así se volvió a mostrar un equipo universitario al que ni siquiera el paso por vestuarios, tras el 45-27 al descanso, sirvió para cambiar su dinámica y crearle al menos algún aprieto a su rival. Hizo falta muy poco para sacar mentalmente del partido al UCAM, que se ve ahora obligado a tener que vencer el próximo miércoles en el Palacio si quiere volver a Málaga para repetir su presencia en una Final Four europea.

La entrada al encuentro no fue nada buena. Primero con Sito Alonso perdiendo un ‘challenge’ en un triple de Anderson que ejecutó tras finalizar la posesión, y más tarde con la primera ventaja del Unicaja. El equipo de Ibon Navarro salió a flote de un arranque trabado mermando a los universitarios, que entraron en bonus en apenas tres minutos (8-3). A partir de ahí, castigó desde el perímetro con Brizuela, provocó una técnica al banquillo visitante y sacó petróleo en cada acción hasta que otro lanzamiento exterior de Ejim provocó el tiempo muerto de Sito Alonso (14-3). Perry hizo la herida todavía más grande, y tanto Radovic como Trice rompieron la sequía (18-7). McFadden, desde el triple, confirmó la mejoría del UCAM en este tramo del partido para situar los suyos a ocho puntos (18-10). Sakho y Andronikashvili entraron en la rotación a dos minutos para finalizar el cuarto, pero la distancia se mantuvo con un triple de Barreiro en la última posesión (23-10).

El Unicaja consiguió sacar del partido a los universitarios desde la defensa. Los ataques fallidos pasaron factura psicológicamente a un UCAM que se veía desbordado ante Will Thomas y Barreiro, quienes no perdonaron desde la línea exterior (30-12). Alberto Díaz se tuvo que retirar dolorido en este tramo por un esguince de tobillo, por lo que no volvió a participar, pero el guion se complicó más para los de Sito Alonso con la tercera falta de Tomás Bellas (32-15).

A cinco minutos para el descanso, el UCAM seguía pagando su rápida entrada en bonus y la distancia ya rondaba los veinte puntos (34-17). Los de Sito Alonso se encontraban mentalmente fuera del partido ante el tramado defensivo planteado por el Unicaja y que no eran capaces de superar. Dos canastas al contragolpe, con un ‘alley oop’ de Carter y una entrada de Dedovic, fue la clara evidencia de lo que ocurría. Dos pérdidas ante un UCAM que no era capaz de encontrarse a sí mismo y que estaba superado totalmente por la situación (38-19). Ni siquiera el tiempo muerto sirvió para evitar que el equipo cajista contase con una renta de 20 puntos a dos minutos del descanso, pero poco cambió en este tramo y el Unicaja no perdió terreno (45-27).

La segunda parte comenzó con un triple de Artem Pustovyi, pero lejos estuvo de que sirviera como reacción para tratar recortar la ventaja. El Unicaja contestó con un parcial de 9-0 y el UCAM cambió su defensa a una zona, pero tampoco surtió el efecto deseado (57-34). El equipo de Ibon Navarro continuó anotando con asiduidad, mientras que los universitarios continuaban sin dar con la tecla (62-40). La renta de veinte puntos se mantuvo al término de la media hora de juego, por lo que tan solo un giro de guion inesperado podía cambiar el desenlace (66-44).

El último cuarto arrancó con Jordan Sakho eliminado por faltas y un triple de Sima que celebró todo el Carpena (71-45). Contestó Luther también desde el perímetro, pero el UCAM no encontraba la manera de parar a su rival. A los tres minutos ya se encontraba a tan solo una falta del bonus y el partido no se salió del guion planteado por el Unicaja (76-49). A falta de cinco minutos y medio para el final, Barreiro se marchó por una descalificante sobre Sadiel Rojas, aunque la distancia se elevó hasta los treinta puntos con un triple de Brizuela (79-49). Rati Andronikashvili tiró de orgullo para anotar una canasta y sacar una antideportiva en la siguiente acción, lo que se tradujo en seis puntos consecutivos para los universitario. El jugador georgiano fue la única vía para maquillar el marcador, convirtiendo también un triple, y el resultado reflejó los veinte puntos que siempre fueron constantes (83-67).