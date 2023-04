Paulo Roberto, que en su etapa como jugador fue un emblema de ElPozo Murcia, ha llegado al Jimbee Cartagena para incorporarse como director de relaciones institucionales y patrocinios. Su fichaje ha estado envuelto en cierta controversia, ya que un sector de la afición cartagenera no ha visto con buenos ojos su incorporación por los conflictos que se vivieron en su día en los derbis regionales y que tuvieron al hispanobrasileño en el foco de la polémica.

Las redes sociales se llenaron de comentarios negativos hacia el exjugador cuando el club cartagenero anunció su incorporación. Y en su presentación oficial no pasaron desapercibidos los mismos, de los que habló ampliamente el protagonista. Pese a que llegó en 1994 a ElPozo y se marchó en 2009 tras cuatro como directivo, Paulo Roberto afirmó que «no he sido una persona de un club concreto», para después añadir que «deportivamente entiendo cualquier tipo de críticas. Con la afición de Cartagena siempre ha habido un respeto tremendo y no podrán encontrar declaraciones mías contra ella. Como jugador fui muy peleón y defendía a muerte a mi club, que es lo mismo que quiero hacer aquí, donde he venido para sumar, no restar. Esta es mi intención. Las redes sociales no son lo mío, pero sí es verdad que leído los comentarios que se han escrito y entiendo los buenos y los malos. Mi reto es convertir las críticas en elogios, no hacia mí, sino hacia el club. Lo importante es el club y vengo a aportar mi experiencia para que crezca», declaró.

Paulo Roberto ahondó un poco más sobre los aficionados que ven con malos ojos su desembarco en Cartagena. «No podemos renegar de nuestro pasado y estoy muy orgulloso del mismo, pero eso no quita que quiera aportar al Jimbee. Hay cosas que voy a a arrastrar para toda la vida que me han hecho más fuerte», comentó, para desvelar también que cuando leyó las críticas en las redes sociales «llamé al presidente, Miguel Ángel Jiménez, y le dije que si consideraba que iba a ser perjudicial, daba un paso atrás porque no quiero ser un estorbo para el club».

"Quiero que me conozcan y seguro que les gano"

«Me gustaría poder tener un bisturí con toda esta gente que ha expresado sus sentimientos. Quiero me conozcan y seguro que les gano», continuó diciendo Paulo Roberto, quien estuvo acompañado en todo momento por Duda, el entrenador, y el presidente, para aseverar también que «que tengo mucha ilusión de triunfo aquí y que el club haga rentable mi contratación. Si no soy rentable seré el primero en irme porque no hay un contrato blindado. El acuerdo es indefinido y mañana se puede romper», precisó.

Duda, quien fue compañero y entrenador de Paulo Roberto, quien también fue su jefe, reforzó el fichaje de su compatriota. «Es realmente un triunfador y una persona que nos puede aportar muchísimo. Le conozco en todas las facetas y es una persona humilde que sabe dónde está y por qué viene. Le volverá a dar la vuelta y volverá a triunfar», afirmó pese a que es de sobra conocido en Murcia que la relación entre ambos en los últimos años que coincidieron en ElPozo no fue fluida.

Estará en el palco el sábado en Murcia

Este sábado (12.00 horas, La 7) en el Palacio de los Deportes de Murcia se vivirá un duelo con morbo, puesto que Paulo Roberto acudirá al palco donde tantas veces se sentó como local, aunque ahora lo hará como visitante. El hispanobrasileño afirmó que estará en el mismo «al lado del presidente y dando patadas a lo que pille para ayudar a ganar al equipo». Con Duda en el banquillo cartagenero, quien fue 17 años entrenador del club murciano, y jugador Darío Gil ya comprometido con los cartageneros y que abandonará ElPozo tras diecinueve años, el morbo está garantizado en un duelo donde habrá en juego tres puntos muy importantes.