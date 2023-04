No obstante, el Real Murcia jugará este domingo (16.00 horas, Insports TV) con la baza de conocer el resultado de uno de sus rivales directos. Aunque las cuentas son claras. La plantilla que dirige Mario Simón debe volver a sumar tres puntos a domicilio, algo que tan solo ha conseguido en una ocasión desde que arrancó la segunda vuelta. Cierto es que los granas se mantienen, igualados con el Numancia, como el equipo que más puntos (20) obtiene lejos de su estadio del grupo II de la Primera Federación. Sin embargo, en sus últimas tres salidas ha encadenado tres empates de manera consecutiva ante el Calahorra, Sabadell y Numancia.

Y es que los de Mario Simón no vencen lejos de casa desde su encuentro ante la UD Logroñés en febrero, donde el gol de Arnau Ortiz permitió sumar sus últimos tres puntos como visitante hasta la fecha. Ocurra lo que ocurra el sábado en Urritxe, el conjunto grana se mantendría en posiciones de play off sacando una victoria ante el Real Unión. De hecho, podría incluso escalar posiciones si el Castellón, el Barça Atlètic o la Real Sociedad B pinchan en sus compromisos esta jornada.

Nuevo movimiento de Felipe Moreno para cerrar el concurso de acreedores

La entrada de Felipe Moreno en el Real Murcia estaba ligada a una estabilidad institucional y económica que el empresario cordobés ya está demostrando en sus primeros pasos desde que asumió las riendas como consejero delegado del club. Y es que ayer se conoció el nuevo movimiento de Moreno al publicar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) un anuncio destinado a los acreedores concursales con los que no tiene acuerdo para poder pagarles. «En aras de evitar una dilación indebida del cumplimiento del convenio concursal, y facilitar la cancelación del proceso concursal, se pone de manifiesto que los acreedores que no tuviesen novación de la deuda recogida en convenio (sentencia JM Murcia 12-7-16), deberán en el plazo de 10 días naturales proceder a comunicar cuenta bancaria para realizar transferencia, aportando certificado de titularidad de la cuenta, y certificados de estar al corriente en deudas tributarias y de TGSS. La omisión de designación de cuenta bancaria o no comparecencia notarial se estimará renuncia plena al crédito o derecho de cobro», aparece publicado en el número 78 del Boletín Oficial de la Región de Murcia. l.o.