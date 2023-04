Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, suele desenamorarse de los entrenadores pasadas un par de temporadas. Y cuando esto ocurre, solo los títulos, y no siempre, sujetan a los técnicos en el banquillo blanco en contra del desencanto del "ser superior".

Carlo Ancelotti ya vivió esta situación en primera persona allá por 2015. Por entonces se hizo con las riendas de un equipo al que convirtió en campeón de la Champions en Lisboa, pero durante la siguiente primavera el presidente blanco se cansó de ver la cara del italiano, las flores se marchitaron y Carletto finalizó abruptamente su relación con el Real Madrid sin llegar a cumplir la extensión del contrato.

Hace días que el viento ha rolado en el Real Madrid. Y el primero en percibirlo ha sido el propio Ancelotti. Carlo tiene contrato hasta junio de 2024, pero sabe, por experiencia propia, que la única coartada que tiene para cumplirlo es- ganar títulos. Y solo le restan la Copa del Rey y la Champions.

El técnico ya ha escuchado tambores de guerra procedentes de la zona noble del Bernabéu. De poco ha servido que ganasen Supercopa de Europa y Mundial de Clubes, porque el italiano ya tiene la soga colocada junto al nudo de la corbata. Y lo sabe. Desde el club se le culpa de tirar la Liga por una mala gestión de la plantilla, obviando que se trata de un bloque descompensado con jugadores amortizados como Hazard, Odriozola o Mariano y un problema en los laterales, que el entrenador ha parcheado con Lucas Vázquez y Nacho. Además encadena tres derrotas seguidas contra el Barça y ha dado pocas oportunidades a Ceballos, Asensio y Nacho, futbolistas a los que el Madrid quiere renovar, pero que podrían irse del club cansados de ser suplentes habituales con el italiano.

Coqueteo con Brasil

Es tan evidente que el clima se ha enrarecido, que Carlo Ancelotti, en un hecho sin precedentes durante su estancia en el Real Madrid, ha llegado a coquetear con Brasil, que baraja su nombre como máximo favorito a ocupar el banquillo de la verde-amarhela. "Si la realidad es que una selección como Brasil me quiere, eso me encanta y me hace mucha ilusión. Después hay que respetar las cosas hechas como un contrato que quiero cumplir. No conozco al presidente de la Federación brasileña, pero si quiere hablar conmigo me encantaría encontrarlo y saludarlo", afirmó.

Y no es el único gesto que invita a pensar que el italiano busca alternativas de cara a una incipiente salida al final de esta temporada. Su hijo Davide, segundo entrenador del Madrid, está valorando convertirse en el primer entrenador del Basilea. El vástago de Ancelotti lleva varias temporadas sondeando el mercado para dar el salto y asumir un banquillo como entrenador principal. Iniciativa que su padre aplaude, pese a que eso supondría perderle como mano derecha en el staff técnico del Madrid. Davide , de 33 años, ya tuvo la oportunidad de hacerse cargo del Everton en la presente campaña, pero el hijo de Carletto no quiso dejar a su padre solo asumiendo el reto de defender la corona de campeón de Europa con los blancos.

Davide, ¿al Basilea?

Ancelotti júnior, siempre bajo el ala de su padre, arrancó su carrera como preparador físico en el PSG, pasó por el Madrid, por el Bayern, por el Nápoles, por el Everton y regresó al Bernabéu en la actual etapa como segundo de Carletto. Pero ahora tiene tomada la decisión de asumir la responsabilidad en otro equipo. Pese a que tiene contrato hasta junio de 2024, como su padre, el club da por hecho que Davide volará buscando escribir su propia historia en los banquillos.

Antes esta tesitura, las opciones de Carlo de cumplir el último año que tiene firmado con el Madrid pasan por eliminar al Barcelona en el Camp Nou y ganar la Copa, y conquistar después la Champions en Estambul, repitiendo el éxito de París. Solo así parece que Florentino respetará lo firmado y mantendrá a Ancelotti, a quien ya despidió en su día "por su mano blanda con el vestuario".

No es una situación extraña, porque ya Zinedine Zidane vivió algo parecido en su día. El desenamoramiento de Florentino del técnico francés, por más que 'Zizou' encadenase tres Champions seguidas, se tradujo en una fricción que provocó el divorcio y la salida de Zidane por iniciativa propia hasta en dos ocasiones.