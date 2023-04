No hubo sorpresa. El Alhama ElPozo no pudo con el considerado mejor equipo del mundo del fútbol femenino, el FC Barcelona (0-2), en un duelo muy honroso si atendemos a que las azulgranas lo han ganado todo. Las locales fueron capaces de aguantar media parte sin encajar, algo muy meritorio, en un campo que por segunda vez en la presente campaña ha colgado el cartel de no hay entradas.

El técnico local, Randri García, sorprendió con un cambio en la portería. La habitual Laura Martínez cedió su puesto a Noe Gil, quien realizó un buen partido. Las de casa eran sabedoras de que su rendimiento debía de estar por encima del cien por cien para contrarrestar el nivel de las jugadoras visitantes, que ayer vistieron de dorado. Durante la primera parte, el FC Barcelona tuvo el balón y controló el choque, pero se encontró con una Alhama ElPozo respondón, muy presionante en la parcela ancha, solidario en las ayudas y que no dejaba maniobrar a las jugadoras importantes del equipo que entrena Jonatan Giraldez. Las visitantes no tuvieron apenas ocasiones en el primer acto debido a la férrea defensa azulona. El Alhama apenas llegó a la portería visitante, salvo en una ocasión en la que Marina Martí les metió algo de miedo. Un éxito llegar al descanso sin goles, pero quedaba medio partido por delante. El entrenador visitante no estaba viendo muy claro el juego de su equipo y movió el banquillo en el intermedio. Nada más empezar la segunda mitad, el FC Barcelona metió una marcha más para intentar doblegar el buen hacer defensivo local. A media que pasaban los minutos, las chicas de Randri empezaron a acusar el cansancio. Era lógico. Correr detrás del rival desgasta. El FC Barcelona marcó el primer tanto en el minuto 57, cuando la noruega Graham batía a Noe Gil. El gol descentró durante algunos minutos a las jugadoras locales, quienes vieron cómo su esfuerzo se había venido abajo en apenas un momento, aunque seguían metidas en el partido, con la cabeza muy alta. La suerte les fue esquiva a las de casa, ya que a los sesenta y un minutos, tan solo cuatro después de encajar el primer tanto, la local Lucia Martínez se introducía el balón en su propia portería, siendo el segundo del Barça y dejando sentenciado el partido. No necesitaba aliarse con la fortuna el Barça. Pese al dominio claro del conjunto catalán, no se movió más el resultado, terminando un partido muy interesante donde las alhameñas dejaron unas buenas sensaciones para afrontar el tramo decisivo final de temporada, donde se van a jugar su futuro en la máxima categoría del fútbol femenino. Pese a la derrota ante el líder, el equipo alhameño sigue fuera de los puestos de descenso. Volverá a jugar dentro de quince días, repitiendo en casa ante la Real Sociedad, el sábado 15 de abril, a las doce del mediodía.