El UCAM Murcia afronta su partido de este domingo (17.00 horas) ante el Cádiz Mirandilla tras una semana ajetreada por la destitución de su entrenador, Jorge Romero, sustituido por Víctor Cea. Han sido días duros dura para la entidad de la Universidad Católica, ya que Jorge Romero fue despedido debido a una mala racha de resultados, donde en cinco partidos tan sólo cosecharon 5 puntos, algo que, a estas alturas de la competición, y con la pelea por entrar en play off, no se pueden permitir.

El encargado de sustituir a Jorge Romero es Víctor Cea. El técnico madrileño tiene recorrido por estas competiciones, ya que ha pasado por clubes como el UD Melilla, la Cultural Leonesa y el Talavera, equipo al que ascendió en la temporada 2020-2021 a la 1ª RFEF. «Me he encontrado un vestuario comprometido, responsabilizado y concienciado», dijo el nuevo entrenador.

Partido importante el que disputa el UCAM Murcia esta tarde, ante un rival, que pese a haberse enfrentado en tan sólo 3 ocasiones en su historia, lo conoce bastante bien. La última vez que se vieron las caras estos dos equipos fue en el partido de la primera vuelta, donde los universitarios se hicieron con la victoria (2-1), donde José Fran y Vicente Romero, ausente hoy por sanción, fueron los encargados de remontar el choque.

El UCAM Murcia en estos momentos se encuentra en quinta posición, con 40 puntos, habiendo sumado 9 victorias, 13 empates y 5 derrotas en 27 partidos. En estos momentos los universitarios deben lograr la victoria, ya que una derrota o un empate le dejaría sin un puesto en la promoción de ascenso después de ser superado por el Recreativo Granada, que ayer ganó el Vélez por 4-0.

Para el encuentro de hoy, Víctor Cea no arriesgará y seguirá sacando el once que estamos acostumbrados a ver. En portería Pau Torres, línea defensiva para Edu Orio y Javi Ramírez en los laterales, y en el centro Abenza y Fran Lara. En la línea del medio del campo estarán Yasser y Manu Ramírez; más adelantados saldrá Pito Camacho, por las bandas José Fran y Javi Moreno, y en punta de ataque Isra Cano.