El UCAM Murcia rompe su racha de empates y se lleva una contundente victoria ante el Cádiz Mirandilla (0-4). El encuentro comenzó muy bien para el conjunto universitario, ya que en menos de 10 minutos ya iban ganando 0-2. Tras ese segundo tanto, la escuadra gaditana puso una marcha más, pero no duró mucho ya que en el 34 de partido Curro vio la tarjeta roja por una dura entrada sobre Chumbi, y eso provocó que los locales se quedasen con uno menos. En el segundo tiempo, la cosa no iba a ir mejor, Edu Oriol empaló un balón muerto en la frontal del área y sumó el tercer gol al marcador. Yasser se marchó tocado debido a una acción dentro del área, se irá viendo la gravedad de su lesión, pero seguramente solo se quede en un susto. Para sentenciar el duelo, Isra Cano apareció en el segundo para enganchar un balón que le filtró Pescador, y mandarlo al fondo de las mallas.

El encuentro comenzó muy bien para los universitarios, quienes habían salido con un dibujo con cinco defensas, con José Fran y Edu Oriol actuando como carrileros. Este sistema les vino bien ya que en el minuto 5, Yasser recibió el cuero dentro del área, y no perdonó, puso el 0-1 que abría el marcador. Comenzaba con buen pie la etapa de Víctor Cea como técnico del UCAM Murcia. Pero por si fuera poco, el conjunto de la Universidad Católica no dudó en prácticamente ponerle muy cuesta arriba el encuentro a los gaditanos, ya que en el minuto 10, José Fran sacó un córner medido al corazón del área, donde apareció Javi Ramírez para meter la cabeza, y con un buen testarazo mandar el balón al fondo de las mallas. El UCAM Murcia logró ponerse con ventaja de dos goles en apenas dez minutos de partido. Tras la segunda diana de las universitarios, el Cádiz Mirandilla puso una marcha más, y comenzó a arrinconar a su rival, hasta tal punto de que eran ellos quienes controlaban el juego. Rafa Llorente estuvo muy activo por la banda derecha, llegando a línea de fondo y colgando balones al área, pero la zaga azul y dorada estuvo atenta para despejar esas acciones de peligro. El momento más destacado del primer tiempo fue la expulsión tempranero de Curro por una dura entrada sobre Rafa Chumbi. El jugador gaditano, perdió la bola por un robo de Abenza, pero el cuero quedó muerto y no dudó en lanzarse con todo para volver a hacerse con el balón, pero Chumbi apareció para meter el pie y recibir el impacto de la bota de Curro que fue con los tacos por delante. El colegiado no dudó ni un segundo, y le mostró roja directa en el minuto 34. Tras esa fea acción que conllevó a la expulsión, el UCAM Murcia volvió a retomar el control del juego y comenzó a llegar más a campo rival, con jugadas por la banda de Isra Cano y José Fran. A punto estuvo de marcharse a los vestuarios habiendo marcado el tercer tanto, Yasser vio a Chumbi solo dentro del área, y le filtró un pase, el delantero universitario controló, y nada más girarse le pegó, con mala suerte de que se estrelló en el travesaño. Pudo haber sido el 0-3, que prácticamente sentenciaba el encuentro. La segunda parte comenzó con otra tónica, el Mirandilla salió con ganas de morder e intentar meterse de nuevo en el encuentro. Su entrenador, Alberto Cifuentes, metió piernas frescas al terrenno de juego con la entrada de Eyong y Kikin en sustitución de Genar Fornés, y de uno de los hombres que mejor lo había hecho en el primer periodo, Rafa Llorente. Pero ese aire de querer darle la vuelta a la situación se vino abajo cuando en el minuto 54, Edu Oriol no perdonó. La acción comenzó con un disparo de José Fran desde dentro del área, que Nando despejó con los puños, mandando el balón a la frontal del área, donde apareció Edu, que chutó de primeras con un gran gesto técnico, y mandó el balón al palo largo, imposible de llegar para el meta gaditano. Tras el tercer gol de los universitarios, empezaron a llegar los cambios por parte de ambos equipos. El Cádiz buscaba intentar contrarrestar la inferioridad numérica reforzando posiciones claves, pero el UCAM seguía teniendo el control. La noticia fea fue la lesión de Yasser, que salió tocado del campo, y Samu Mayo entró en su lugar. Llegando a los últimos minutos del encuentro, el UCAM Murcia, no le bastaba con tres goles y quería más. Pescador, que estaba recién ingresado en el campo estuvo muy activo por banda derecha, y en una de esas internadas, consiguió meter un pase en diagonal al segundo palo, donde apareció Isra Cano, que delante de la portería no perdonó y reventó el esférico, subiendo el cuarto gol al electrónico. El UCAM Murcia consigue una importantísima victoria para romper así la racha de 5 empates consecutivos y sumar 3 puntos importantísimos en la pelea por ingresar en los play off.