El entrenador del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, valoró muy positivamente la respuesta de su equipo en el choque ganado por 102-79 ante el Bàsquet Girona en el Palacio de los Deportes porque dieron "muy buen nivel en todos los sentidos" y destacó las 11 asistencias de Travis Trice y el trabajo de Artem Pustoyvi en la defensa sobre Marc Gasol.

"Es un partido para estar contentos porque dimos muy bien nivel en todos los sentidos y eso es importante para jugar este tipo de partidos y afianzar la conexión que tenemos con la afición", manifestó el técnico madrileño. "Jugamos muy bien a nivel colectivo, compartimos muy bien el balón y hubo un jugador que no pasó de los 10 puntos, pero sí de las 10 asistencias como Travis Trice", declaró Sito, quien también tuvo palabras de elogio para su pívot Artem Pustovyi, cuyo juego no siempre es ponderado. "Artem hizo una muy buena labor durante muchos minutos con Marc Gasol y conseguimos rebasar a un rival como el Girona en energía", comentó poniendo el foco en el ucraniano.

Sobre la posibilidad de reforzar al equipo de cara a la eliminatoria de cuartos de final de la Basketball Champions League ante el Unicaja, que arranca este martes (20.30 horas, Popular TV) con el primer partido en el Martín Carpena, y también con vistas al tramo final de la Liga Endesa tras alcanzar la décima victoria del curso en el campeonato doméstico, Sito Alonso desveló que no espera novedades. "No creo que se suba alguien nuevo al autobús para ir a Málaga. No creo que llegue alguien para el primer partido, pero seguimos intentándolo", dijo el entrenador universitario.

También comentó los cánticos de 'A por el Unicaja' con los que los aficionados despidieron al equipo tras el triunfo. "Entiendo a la afición por todo lo que se ha originado tras la rueda de prensa de Alejandro Gómez y también por volver a unos cuartos de final, que no es algo habitual. Queremos superar a un equipo que está haciendo las cosas muy bien, y les cito para el segundo partido para que el pabellón esté a reventar dentro de dos semanas, vayamos 1-0 o 0-1 en la eliminatoria, porque seguro que no estará cerrada", concluyó.