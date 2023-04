A ver si es verdad que con una victoria se acaban todos los problemas. Porque el triunfo que tanto deseaba el murcianismo ya está aquí. Después de cinco empates consecutivos, el Real Murcia ha vuelto a la senda de la victoria y lo ha hecho goleando al Cornellá. Con Pedro León de asistente, Dani Vega, con un doblete, Aguza y Ganet conseguían los goles que permitían a los aficionados dejar atrás las caras largas. Es más, los tres puntos permiten a los granas recuperar el quinto puesto. Ahora solo hace falta confirmar que esta victoria, nos permitirá olvidarnos de la pesadilla de los empates en el tramo decisivo de la temporada.

Tener a Pedro León en la plantilla del Real Murcia es un lujo. Se demuestra cada jornada. No hay acción importante a favor de los granas en la que no esté implicado el futbolista muleño. Menos mal que Agustín Ramos no escuchó a Manolo Molina cuando decidió firmar al '14' y el director deportivo se opuso. ¿Dónde estaría el Real Murcia de no contar con el extremo? Luchando por jugar el play off ya les digo que no.

Vale que Pedro León no puede competir solo contra todo, pero cuando sus compañeros se entonan, con Pedro León todo es mas fácil. Incluso cuando el capitán falla un penalti. Como le ha ocurrido este domingo ante el Cornellá.

Le sacaba Anacker el balón con el pie cuando apenas habían transcurrido 20 minutos. Pero ese error no ha sido una losa. Cualquier otro jugador de la plantilla o de Primera RFEF se hubiera venido abajo, se hubiera visto sobrepasado por los fantasmas, y más en la crisis que viven los granas, pero Pedro León es un jugador de una categoría superior. Un jugador que podría haber venido al Real Murcia a retirarse, pero que no lo ha hecho. Ya se lo dijo a Manolo Molina cuando el director deportivo tuvo la osadía de decirle que él no le hubiera firmado. Ya le comentó aquel día que él lo iba a dar todo por la camiseta del Real Murcia, porque él era murciano y porque él no iba a consentir que en el colegio le dijeran a sus hijos que estaba fracasando en su regreso a la casa grana.

Pues el Pedro León que falló un penalti en el minuto 20 fue el mismo Pedro León que llevó a sus compañeros a la victoria incluso antes del descanso.

Porque dos jugadas suyas por la banda abrieron el camino de un triunfo más que importante. Asistió a Dani Vega en el 37 y en el 43 metió otro balón al área que aprovechó Aguza para prácticamente sentenciar y para dar un respiro a una afición cabizbaja por los cinco empates consecutivos. Por cierto, ¿por qué no juega más Aguza?

Se vio a un Real Murcia al que le sigue costando tener continuidad ofensiva en la primera parte, pero se vio a un Real Murcia que miró más arriba. Que intentó agitar cerca del área de Anacker, que jugó con la movilidad de sus hombres de ataque. Con Dani Vega, Arnau y Pedro León moviéndose continuamente se abrían las alternativas para desesperación de una defensa rival que no lograba anclar a los granas. El único que no se sentía protagonista era Dani Romera, al que ni vimos, confirmándose que ser '9' en el once de Simón es una absoluta pesadilla.

Pese al equipo más vertical, costó que los granas se sintieran cómodos en un sistema que apenas ponen en práctica. Solo hay que ver las imprecisiones cuando intentan combinar. Mejor funciona la cosa en defensa incluso con bajas importantes. Pedre estuvo al nivel junto a Piña y Arnau Solá, que provocó el penalti, volvió a demostrar que si no juega de titular es por capricho de Mario Simón.

Se vio un partido igualado antes del descanso, pero desequilibrado en la primera parte por la superioridad de Pedro León en la primera parte y por la polivalencia de Vega para ir apareciendo por distintas zonas. También por el acierto, porque este domingo las ocasiones acabaron en gol a la primera. Aunque se erró el penalti y luego Anacker estuvo listo en un lanzamiento de falta del muleño, las más claras subieron al marcador.

El 2-0 daba mucha tranquilidad. Incluso temiendo la típica pájara murcianista, había colchón para sobrevivir y para hacer realidad una victoria que llega como agua de mayo después de cinco empates y antes de un tramo súper exigente, en el que se jugará todo.

Se daban todos los ingredientes para que el partido acabara en una fiesta, porque el Cornellá nuna metió miedo y porque el Real Murcia buscaba cualquier balón para buscar el área contraria. Y en una de esas, Dani Vega quiso demostrar que está de vuelta y listo para ser importante en el tramo final. En el 66 puso el broche al partido. Aprovechó una contra para meter la quinta, superar a un Anacker que prácticamente estaba en el centro del campo y conducir hasta prácticamente meterse dentro de la portería. Era el minuto 66 y al Real Murcia por fin se le veía feliz. Y Nueva Condomina disfrutaba. Y la primavera confirmaba que está aquí para quedarse. Hasta Ganet, que saltó al terreno de juego en el 79, quiso sumarse a la goleada en el descuento.

Era todo tan perfecto que el Real Murcia, aprovechando la derrota del Amorebieta, vuelve al quinto puesto por la diferencia de goles. Así, victoria con goleada y vuelta a la zona de play off. Pero también buenas noticias para Mario Simón, que ha comprobado que jugadores a los que tiene en el olvido como Aguza puede ser titulares perfectamente en un centro del campo al que el técnico tenía prácticamente agotado por no querer atreverse a probar cosas nuevas.