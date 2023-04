El tramo decisivo de la temporada ya está aquí. Y el Real Murcia no ha llegado a él en el mejor momento posible. Los granas, abonados al empate, solamente han sumado cinco de los últimos quince puntos que le han hecho abandonar los puestos de play off. Aunque sigue estando relativamente cerca, el partido de este domingo ante la UE Cornellà (12.00, InSports TV), se antoja como un encuentro clave. Otro tropiezo para el equipo murcianista significaría encender las alarmas de forma definitiva, mientras que con un triunfo, la sensación es la de que podría volver a pelear por cotas más altas. En ese momento tan delicado se encuentra el Real Murcia.

En la jornada pasada volvieron los de Mario Simón a arrastrar problemas del pasado que les están lastrando en demasía. Juego demasiado lento, sin transiciones ofensivas con verdadero peligro y sin capacidad de dominar el partido en un tiempo prolongado. Consiguió adelantarse en una acción aislada y parecía encarrilarse el triunfo. Sin embargo, en la segunda parte el Numancia fue capaz de neutralizar el gol inicial y hacer que el Murcia volviese a la desesperación. Además, en aquel partido sufrió daños en forma de baja, pues tanto Alberto González como Iván Casado, dos de los centrales del equipo, vieron la cartulina roja y serán baja para este encuentro.

Defensa en cuadro

El Real Murcia tendrá problemas para sacar una defensa de garantías ante la UE Cornellà, pues a las mencionadas bajas de Alberto González e Iván Casado, también se le une la de Alberto López por sanción. Tres jugadores de corte defensivo con los que el Real Murcia no podrá contar. No le importa demasiado la situación a Mario Simón, pues en la previa del encuentro comentó que «no me preocupan las bajas, el fuerte del equipo es que siempre juega a buen nivel. Más allá de las individualidades hemos demostrado que somos fuertes a nivel de grupo», a la vez que añadió que «jugarán Íñigo Piña, Arnau Solà y Manu Pedreño», con Javi Rueda en el lateral derecho. El puesto de central, que normalmente suele ocupar Alberto González, pasará a Pedre, que esta temporada está teniendo un papel residual, pero es cierto que siempre que juega cumple a buen nivel y tiene la confianza del entrenador.

En el centro del campo, Mario Simón tiene la duda de Ale Galindo, por lo que tendrá que decidir quién será el acompañante de Julio Gracia en la medular, entre Sergio Aguza y Armando. También podría ser una opción Pablo Ganet en esa posición, pero teniendo en cuenta que volvió esta semana de jugar con Guinea Ecuatorial y que el madrileño lo prefiere de enganche, es una opción menos probable.

En la parte de arriba es donde más abierto está todo. Con un puesto fijo para Pedro León en la banda y uno para Alberto Toril en la delantera, todo está por ver. Tanto Arnau Ortiz como Dani Romera tienen papeletas para acompañar a Toril un paso por detrás, y en banda izquierda, Loren, Alfon y Dani Vega, pelearán por un puesto.