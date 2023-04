Épico. No hay otra palabra para definir el triunfo que logró este sábado el Jimbee Cartagena sobre Peñíscola en su primera experiencia de Final Four. Los cartageneros comenzaron el partido mal, continuaron peor y, cuando mejoraban, recibieron otro revés. Tres goles en contra en dieciséis minutos pusieron cuesta arriba la semifinal, sin embargo, el tesón e un equipo que no se rinde recortó distancias hasta en dos ocasiones -Juanan y Lucao- antes del descanso haciendo en el último minuto lo que no había hecho en los diecinueve anteriores. Aunque la segunda mitad trajo de nuevo malas noticias con el cuarto gol en contra, el convencimiento de remontada del equipo se notaba en el ambiente. Javi Mínguez volvió a recortar con el 4-3 y Motta puso el empate a falta de treinta segundos. La tanda de penaltis acabó dictando sentencia. Nueve lanzamientos inapelables dejaron en las manos de Raúl la victoria. O más bien en su cara. Con la que detuvo el tiro de Pani para meter al Jimbee en la primera final de su historia, la Copa del Rey, donde este domingo se enfrentará al Barça (20.00 horas, Teledeporte).

La tensión propia de una gran cita se dejó notar desde el inicio del encuentro y fue el Jimbee el primero en acercarse a la meta contraria por mediación de Mellado y Lucao. No se echó atrás Peñíscola y contestó con dos disparos, uno de Sancho que rechazó Raúl Jerez y otro de Aicardo de volea que se marchó rozando el palo. La balanza estaba igualada en los primeros minutos, pero hacia el ecuador del primer tiempo comenzó a decantarse claramente hacia los azules. Una buena jugada permitió el tiro de Gauna desde el interior del área que Raúl tuvo que sacar con ambas manos. Seguidamente, un saque de banda evidenció la poca tensión defensiva de los meloneros dejando pasar la barrera un disparo peligroso que repelió Raúl con el pie. Otra parada de Raúl a tiro fuerte de Pani y un balón que se estrelló en el palo precedió el primer gol castellonense: recibió Juanqui un balón largo sobre la línea del área, la bajó con el pecho y le pegó según giraba sobre sí mismo con el empeine antes de que el balón botase en el suelo. Fusiló a Raúl por alto para hacer el 1 a 0. Intentó reactivarse el cuadro rojiblanco y Gus sacó un chut lejano de Motta, sin embargo, llegó el 2 a 0 antes de que los de Duda pudieran reaccionar. El propio Motta perdió un balón en ataque cuando era el último hombre de su equipo y Saladié saltó a la carrera para plantarse solo frente a Jerez. Esperó el ala a Elías y se la puso en bandeja de plata para el golpeo, que dobló la ventaja de su equipo. Tras el segundo paró el tiempo Duda para hablar con sus jugadores y transmitirles tranquilidad. La charla no surtió efecto inmediatamente, pero cambió la cara del Jimbee, que se acercó por mediación de Javi Mínguez, Mellado, Juanan y Lucao. Volcado el Jimbee en campo contrario sufrió varias contras que cerca estuvieron de hacer el tercero. Sancho y Saladié tuvieron su oportunidad, pero fue en un saque de esquina sin aparente peligro donde llegó el 3 a 0 de los azules. Sacó desde la derecha Peñíscola y Agustín Plaza atacó el balón en el primer palo ante la pasividad melonera para ponerlo dentro. Con el tercero despertaron los cartageneros y lo intentaron durante los últimos cuatro minutos de la primera parte hasta que llegó el premio sobre la vocina. Juanpi rompió la defensa castellonense con un regate imposible sobre la línea de banda y puso el centrochut con tensión para que Juanan, en el segundo palo, la empujara dentro para hacer el 3 a 1. Sólo unos segundos después llegó el gol que recortó la distancia al mínimo gracias a la inspiración de Lucao. El brasileño condujo con calidad en la banda derecha, se apoyó en la pared con Mellado y recibió con Gus batido para empujarla al fondo de la red. Una doble ocasión de Juanan en los últimos segundos puso el punto y final al primer acto, del que Jimbee se marchó con sensaciones muy positivas al descanso. La segunda mitad trajo mucha acción al inicio que poco a poco se fue rebajando. Bebe abrió de nuevo las hostilidades con un disparo alto y Elías casi encuentra el gol con una jugada individual. Juanqui también perdonó el cuarto cuando estaba solo cerca del segundo palo. Tras un buen tramo con el 3 a 2 en el marcador en el que ambos equipos tuvieron ocasiones, Juanan disfrutó de la mejor, golpeando el larguero desde lejos. No obstante, acto seguido llegó el 4 a 2 que complicó la semifinal para los rojiblancos. Cristian pinchó un balón largo en carrera y golpeó con el empeine al palo largo para superar a Raúl. Por suerte, sólo dos minutos después volvió el Jimbee a ponerse a un tanto con un golazo de Javi Mínguez. Recortó tres veces a Juanqui y le pegó seco abajo sorprendiendo a Gus para poner el 4 a 3. Desde el tanto de Javi, los últimos diez minutos fueron de dominio melonero y Duda lo intentó con portero jugador a falta de cuatro minutos. Movió bien el balón el cuadro cartagenero y tuvo ocasiones francas de disparo, pero no entró el balón hasta que, a falta de 30 segundos, una falta por mano al borde del área dio la clave al Jimbee. Bebe la tocó para Motta y su fuerte tiro lo tocó un defensor para terminar despistando a Gus bajo los palos y poner el 4 a 4 que llevaba el partido a los penaltis. La tanda confirmó la épica del Jimbee. No falló ningún lanzador melonero: Waltinho, Javivi, Motta, Bebe y Mellado marcaron su penalti con mucha potencia pese a los cambios de portero de Peñíscola. Plaza, Aicardo, Gauna y Quintela también hicieron lo propio, pero Pani erró su tiro estrellándose con la cara de Raúl Jerez, que envió a los suyos a la primera final de la historia del club. El Barça será el rival en la final tras vencer a Palma Futsal con un solvente 1 a 5, aunque pierde a Sergio Lozano por una posible grave lesión.