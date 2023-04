Paso de gigante del Fútbol Club Cartagena con una sufrida victoria en Butarque. Sufrió el cuadro albinegro en demasía por su propia actitud, que no amenazó la portería contraria durante casi una hora de juego y que permitió demasiado a los locales. Un penalti de Calero por mano sirvió al Leganés para adelantarse y llegar al tramo final con el partido en el bolsillo, no obstante, fue capaz de darle la vuelta el Cartagena y mucha culpa de ello tuvieron los cambios de Luis Carrión. Ferreiro y Ortuño fueron decisivos desde el banquillo en el empate como asistente y goleador al igual que lo fue Franchu en el 1 a 2 y de nuevo Ortuño en el definitivo 1 a 3.

Los tres puntos, que no mereció durante muchos minutos el cuadro albinegro, certifican una permanencia virtual llevando a los cartageneros a las 50 unidades. El triunfo también significa colocarse a sólo dos puntos de la zona de promoción a falta de lo que haga el Albacete.

El inicio de partido fue excesivamente tranquilo. Ninguno de los dos equipos se acercó a la meta contraria con peligro en los primeros quince minutos y solo los locales dispararon fuera en dos ocasiones. El orden y el control se impusieron ante dos ataques poco creativos y bastante imprecisos cuando llegaban a zonas peligrosas.

Antes de llegar a la media hora de partido adelantó líneas el conjunto albinegro y las piezas ofensivas comenzaron a engranar. Volcó el Cartagena su juego sobre la derecha con la salida de Calero para cambiar de tercio una vez en tres cuartos de campo. Así llegó un centro de Farru que cayó en el área pequeña obligando al despeje de Miramón y una combinación por la izquierda que terminó con el mano a mano de Poveda, infructuoso tras la buena salida de Riesgo a los pies del delantero.

Seguían tanteándose ambos equipos cuando, a diez minutos para la marcha a vestuarios, una jugada puntual marcó el devenir del encuentro. Nyom puso un centro al punto de penalti y Cissé trató de rematar de chilena sin conseguirlo. Calero, que defendía la acción de cerca, metio la cabeza pidiendo al mismo tiempo al colegiado la infracción por juego peligroso. Su mala suerte fue que el delantero no conectó el remate y el balón terminó contra su pecho para ser golpeado con sus brazos en la reclamación de la jugada.

La mano dentro del área era clara y Oliver de la Fuente no dudó en señalar la pena máxima. José Arnáiz fue el encargado de poner por delante a los suyos engañando a Aarón Escandell en su ejecución: lanzó a la izquierda y el portero se venció a la derecha de la portería para conseguir el primer tanto pepinero en siete jornadas.

El tramo final de primera parte trajo de vuelta a un inoperante Cartagena, con mucho control del balón, pero incapaz de generar peligro. Un tiro de Datkovic muy desviado con la intención de finalizar una jugada de ataque fue el único disparo albinegro de los primeros cuarenta y cinco minutos, un bagaje demasiado pobre para un equipo con los intereses del conjunto cartagenero.

Con la reanudación llegó el primer cambio de Luis Carrión. Franchu Feuillassier entró sustituyendo a Farru para aumentar la presencia en ataque sacrificando al canterano, que cumplió bien con su trabajo en el lateral zurdo. Con el argentino en el extremo izquierdo, Darío Poveda cambió a la banda derecha y Jairo tuvo que retrasar su posición al lateral, no obstante, los cambios no surtieron efecto inmediatamente y el Leganés comenzó la segunda parte con dos acercamientos peligrosos.

Tardó varios minutos en conectarse con el partido nuevamente el Cartagena y lo hizo gracias a un centro envenenado de Calero que botó en el área pequeña y llegó a Franchu en el segundo palo. Remató el extremo de cabeza cogiendo a contrapié al meta rival, pero el balón se marchó ligeramente por encima del travesaño. No se volcó de verdad el conjunto de la ciudad portuaria hasta llegar a la hora de encuentro, cuando comenzó a encerrar a su rival en campo propio. Aprovechando la inercia, Carrión introdujo piernas frescas en ataque con David Ferreiro y Ortuño por Poveda y Yan Eteki.

Desde su entrada, el plan fue claro: desbordar por la banda y bombardear el área pepinera con centros desde ambos costados buscando al yeclano. A quince minutos del final la idea comenzó a funcionar y Ferreiro golpeó el larguero con un remate perfecto de cabeza que ya había superado a Riesgo por encima. Dos minutos después, en la siguiente acción, el Cartagena encontró el premio. El gallego se convirtió en el pasador y sirvió un centro muy lejano hacia la entrada de Ortuño al área y el punta la peinó sobre el punto de penalti a un lado para hacer el empate.

Quiso el fútbol un desenlace amargo para el Leganés y muy dulce para el Cartagena. Sólo dos minutos después de la igualada, los locales tuvieron en las botas de Omeruo el gol del triunfo con Escandell fuera de la portería y tres defensas tapando su tiro. No sólo no encontró portería el central, sino que el rechace provocó la contra fulgurante del conjunto cartagenero que terminó con el 1 a 2. El balón despejado por Jairo cayó a Franchu, que cogió el balón en su propio campo, se plantó en la frontal del área y le pegó a puerta con la fortuna de que su chut tocó en un defensa para salvar la posición del guardameta antes de entrar.

No se quedó ahí la buena fortuna albinegra, ya que a cinco minutos del final Qasmi erró una clarísima ocasión en el área chica que pudo suponer el empate y, ya en el descuento llegó la sentencia, también con cierta dosis de suerte. Recibió Ortuño en la frontal, recortó a un defensor y falló el mano a mano ante Riesgo, sin embargo, el rechace golpeó a Omeruo, que la introdujo en su propia meta en su intento por defender.

Con el tercero certificó el Cartagena la victoria que le coloca a sólo dos puntos de la zona de ascenso a la espera de lo que haga el Albacete mañana frente a Las Palmas. Rompió también una racha histórica que le mantenía sin triunfos en Butarque.

El técnico del FC Cartagena, Luis Carrión, compartió sus impresiones del partido al término de los noventa minutos en rueda de prensa. El de Barcelona analizó el choque en dos mitades muy diferenciadas. «En la primera parte estábamos un poco apáticos en el juego y se han puesto por delante. En la segunda hemos salido mejor, hemos tenido llegadas por fuera con centros. También es de valorar la entrada de los jugadores desde el banquillo, que han dado un plus al equipo», afirmó.

Para Carrión, la oportunidad de entrar en el play off es histórica y el equipo debe aprovecharla. «Nos estamos jugando estar en Primera División, donde nunca ha estado el Cartagena. Podemos perder porque sean mejores que nosotros, pero no por la apatía en el juego», comentó. «Estoy plenamente convencido de que podemos conseguirlo y no podemos tirarlo así», añadió el catalán.

Luis no se quiso poner «medallas» por los cambios y reiteró que el mejor cambio fue la mentalidad de los futbolistas. «Para mí, la clave es el cambio de mentalidad en los jugadores. Puedo ponerme medallas con los cambios, pero la clave es salir en la segunda parte a presionar y morder. Ese es el cambio y no es mérito mío, es de ellos», expresó.

Por último, Carrión quiso dejar como ejemplo la actitud de la segunda mitad para afrontar el asalto al play off. «Nos lo tenemos que dejar todo como hemos hecho en la segunda parte», ha concluido el entrenador.