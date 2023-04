Por segunda vez en la temporada, el campo José Kubala va a registrar un lleno a rebosar. Unas dos mil quinientas personas van a poblar las gradas del recinto alhameño. Esta vez para presenciar el choque correspondiente a la jornada veinticuatro que van a disputar el Alhama ElPozo y el líder, que ha ganado todo, Barça. El choque dará comienzo a las seis de la tarde. La directiva que preside Antonio García ha colocado otra grada supletoria para otras quinientas personas.

Como es lógico, las apuestas están claramente a favor de las azulgranas, pero estas se van a encontrar a un equipo, el azulón, que viene de ganar al Valencia, cuya victoria le ha permitido salir de los lugares de descenso. Es un encuentro con mucho que ganar y nada que perder, las alhameñas no descartan dar la campanada.

Al respecto, el técnico, Randri García, ha comentado que «sabemos que se han quedado bastante personas fuera, pero hemos hecho lo que hemos podido. Nuestro campo da lo que da. Es un lujo para Alhama recibir al mejor equipo del mundo. Sus números así lo dicen. Tiene la mejor plantilla y son las mejores. Pero que sepan que enfrente van a tener un equipo que no va a entregar el partido. Vamos a luchar desde el pitido inicial. Somos el Alhama y no damos nunca un partido por perdido. Tenemos muy pocas opciones, a priori, de ganar. Tenemos presión, cero. Es un partido para disfrutar. Sabemos que vamos a estar casi todo el partido detrás de ellas y que tenemos que estar por encima del cien por cien para intentar contrarrestar su potencial, pero no descarto nada».

Randri informó que «tenemos las bajas de Lucía Ramírez y Helena Torres, por lesión. Además, Daniela Arques acumula cinco amarillas y está sancionada. Volverá Andrea Carid tras cumplir sanción», comentó. En el partido de ida, el Barça ganó por 4-0.