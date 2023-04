Sito Alonso otorgó gran valor a ser local mañana (12.30, Movistar +) frente al Girona dentro en la Liga Endesa de baloncesto, pues su afición tiene «una importancia fundamental en las victorias» en casa, donde los universitarios se sienten fuertes, a diferencia de lo que les ocurre a domicilio.

«Aprovechamos -la semana sin competición europea- para recuperar jugadores que en su rendimiento no se están encontrando cómodos en los últimos encuentros. Intentamos hacer diferentes cosas con ellos para recuperar la confianza», indicó.

Del cuadro gerundense destacó el reciente fichaje del escolta estadounidense John Jenkins, «un jugador de muchísimo nivel» y que completa una plantilla de categoría. «Marc Gasol ejerce como líder de un equipo en el que hay otros jugadores expertos como Quino Colom y Pato Garino».

«Tenemos que hacerles saber a los aficionados la importancia que tienen en este momento con el papel que están desarrollando en el Palacio. Hay que resaltar lo importantes que ya fueron en las últimas semanas para ganarle al Unicaja de Málaga y al Lenovo Tenerife y para los jugadores los seguidores son vitales», afirmó.

«Intentamos que llegase un fichaje y la última intención es que lo tuviéramos para este partido, pero sigue sin producirse. Ayer nos dijeron no dos veces y seguimos buscando a alguien que nos ayude en la eliminatoria europea frente al Unicaja, pero si no se da, está claro que no nos vamos a rendir», recordó.