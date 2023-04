Mario Simón, técnico del Real Murcia, sabe de la importancia de ganar mañana domingo en Nueva Condomina al Cornellá (12.00 horas). También sabe el preparador murcianista que la afición está mosca por los cinco empates que ha encadenado el equipo y que han provocado la salida del play off. Por ello, el madrileño no quiere que lo segundo impida en lo primero.

De ahí, que este viernes en rueda de prensa no dudara en pedir tranquilidad a la grada. «Está claro que con esta afición siempre estamos en deuda, pero ahora mismo la plantilla no necesita ansiedad. Todo lo contrario. El equipo necesita verse reforzado y que la afición vuelva a demostrar que está. Hay que remar todos juntos, porque la competición es muy difícil y está muy igualada», comentaba, añadiendo que la idea es convertir «Nueva Condomina en un fortín». «Los partidos que nos quedan en casa son muy importantes, de ahí que necesitemos esa comunión con la grada», continuaba, recordando la honradez de una plantilla que «se lo está dejando todo». «No es el momento de generar dudas. Es el momento de estar con estos jugadores».

Mario Simón, como ya hiciera hace una semana, quiso relativizar pese a que se han encadenado cinco empates consecutivos. «En esta racha no positiva hay que buscar el lado bueno, que es que el equipo no ha perdido. Aunque me preocupa porque me gusta ganar, no hay que hacer un drama. La categoría está muy igualada, por eso el objetivo es competir este domingo para ganar al Cornellá. Con una victoria veremos la dinámica de empates de otra forma. Pensaremos que el equipo está dos meses sin perder en vez de repetir que en cinco semanas llevamos cinco empates», comentaba el madrileño.

Simón también se mostró tranquilo pese a las bajas de jugadores importantes en defensa. No podrá contar el técnico con Alberto González, Alberto López e Iván Casado, pero confía en Manu Pedreño y en Arnau Solá. «El fuerte de este equipo es que el que juegue lo hace a buen nivel. Más allá de las individualidades creo que hemos demostrado que somos fuertes a nivel de grupo, esa es nuestra seña de identidad. Nos faltan jugadores importantes en defensa, pero va a jugar Íñigo Piña, que solo se ha perdido un partido; Arnau que siempre ha rendido a buen nivel y Pedre que fue importante el año pasado».

Por último, Mario Simón, que explicaba que le preocupa el calor que puede hacer el domingo a las doce cuando se dispute el partido, habló de la clasificación y se mostró ambicioso, señalando que «no firmo el quinto puesto», recordando que «hemos rendido contra todos y tenemos argumentos para ganar a cualquiera. Además, solo estamos a tres puntos».