Cuando este martes en el UCAM Murcia tomaron la decisión de despedir a Jorge Romero, la idea de los directivos era clara. Ese mismo día se firmaba el finiquito del cordobés y se hacía oficial la llegada de Víctor Cea, que el miércoles dirigiría su primer entrenamiento. Pero los planes se fueron torciendo esa misma tarde. El ya ex entrenador no acababa de cerrar su salida y el nuevo no podía ponerse a trabajar sin firmar el contrato, por lo que desde el club explicaron que en vez de dirigir su primera sesión el miércoles lo haría el jueves.

Pero una cosa era la versión oficial y otra lo que acabó ocurriendo. Víctor Cea acudió este miércoles a El Mayayo para tener la primera toma de contacto con sus nuevos jugadores, dirigiendo una sesión que se realizó casi a escondidas al seguir sin cerrarse la salida de Romero. Por unas horas, el UCAM tuvo dos entrenadores para el primer equipo, algo no igual pero sí parecido a lo que ocurrió en verano cuando Pedro Reverte y Miguel Linares coincidieron durante algunos días como directores deportivos del club universitario. Finalmente, todo quedó en una situación rocambolesca. A mediodía, el UCAM ya pudo hacer oficial la salida de Jorge Romero, que no ha podido cerrar el curso. Llegó el 5 de octubre para ocupar el sitio del destituido Molo y se marcha seis jornadas antes del cierre de la competición al encadenar una racha de seis empates consecutivos que han dejado a los murcianos tiritando en la zona de play off. El puesto de Romero lo ocupa Víctor Cea, madrileño de 39 años con pasado en el Talavera, Melilla y Cultural Leonesa. Hoy sí que cogerá las riendas del equipo de forma oficial tras ser anunciado ayer tarde como entrenador. Salvo problema de última hora, debutará este domingo en el campo del Cádiz Mirandilla, donde el UCAM está obligado a ganar si no quiere salir de la zona de privilegio.