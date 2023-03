La primera Final Four de la historia para Jimbee Cartagena está a la vuelta de la esquina y, antes de viajar a Antequera, la plantilla al completo ofreció este miércoles una mañana de puertas abiertas para los medios de comunicación en el Palacio de los Deportes de Cartagena. Allí se encontraron club y autoridades con los periodistas para expresar sus sensaciones de cara a la histórica cita del sábado (12.00 horas contra el Peñíscola).

Álvaro Valdés, concejal de Deportes del ayuntamiento de Cartagena, fue el primero en hablar en nombre del Ayuntamiento para despedir al equipo y desearle la mayor de las suertes. «Es una cita histórica para Cartagena porque el Jimbee es ADN cartagenero al cien por cien y para el Ayuntamiento y nuestra alcaldesa es importante que el equipo sienta nuestro respaldo. Ojalá que el equipo tenga ese poquito de suerte que necesita porque en lo deportivo lo tienen todo», afirmó.

Uno de los capitanes, Raúl Jeréz, tiró de jerarquía para analizar la situación. «Las sensaciones son buenas y, sobre todo, hay una sensación de cita especial. Sabemos que va a ser un fin de semana complicado y que para disputar la final primero hay que ganar a Peñíscola», expresó. «Nuestro foco está en Peñíscola, en darlo todo en ese partido y en aprovechar las oportunidades para meternos en una final que yo no he podido jugar aquí y que Cartagena no ve desde hace muchos años», añadió el guardameta.

Mellado también tomó la palabra para manifestar el sentir del vestuario. «Es una cita muy especial e importante, tanto para nosotros como para toda la ciudad de Cartagena. Es la primera Final Four que juega el Jimbee y lo afrontamos con mucha ilusión y ganas de que llegue el sábado para demostrar en la pista lo que llevamos trabajando a lo largo de toda la temporada», comentó. Aunque los jugadores son cautos, el objetivo de alcanzar la final es claro. «Queremos conseguir el pase a la final y por qué no ganarla. Tenemos que ir con ese objetivo partido a partido», apuntó el de Blanca.

Otro peso pesado del vestuario como Bebe incidió en la «ilusión y buenas sensaciones» del grupo y explicó el motivo de esa motivación extra en esta competición. «Después de lo que nos pasó en Copa de España, nos marcamos la meta de llegar a esta Final Four y aquí estamos, pero es muy importante llegar a la final tanto para nosotros como para el club y nos lo vamos a dejar todo por conseguirlo y por intentar ganar este título que marcaría la historia», argumenta.

Por último fueron Javi Mínguez y Jesús Izquierdo los que cerraron las comparecencias. El madrileño que «la clave para llegar a esta Final Four ha sido la unión del equipo», mientras que el murciano reiteró en la posibilidad de ganar el título tras un largo camino. «El camino hasta llegar a esta Final Four se empezó hace mucho y llevamos años detrás de conseguir esta oportunidad. Ahora tenemos que disfrutar y competir para llegar a la final y, por qué no, soñar con un título», concluyó.