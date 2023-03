La temporada 2022-23 de Segunda División ya ha entrado en su recta final y la tensión se palpa en el ambiente. Todos los equipos apuran sus opciones de alcanzar los objetivos a falta de nueve jornadas para la conclusión y los partidos adquieren un color diferente. Mientras unos campos se llenan de fe y de ilusión, en otros abunda la desesperación y la tristeza, sin embargo, todas las aficiones comparten los mismos nervios esperando el desenlace final. Este sábado el Cartagena visita Butarque (18.30) para seguir su ascenso en busca de la sexta plaza mientras el Leganés continúa cayendo en picado por la tabla. Con ambos equipos obligados a ganar, el encuentro promete emociones fuertes.

A pesar de que tiene aspectos de su juego por mejorar, el momento anímico que vive el FC Cartagena es de total optimismo. El optimismo que le ha aportado al grupo la victoria frente al Lugo de la pasada jornada. El triunfo después de dos derrotas consecutivas devolvió la sonrisa a un vestuario decaído, no obstante, es la situación clasificatoria la que más influencia tiene en el aspecto emocional. Alcanzar el play off de ascenso a Primera División es el eterno sueño que se veía cada vez más lejos con el paso de las jornadas, pero esa última victoria lo ha colocado al alcance y ha supuesto una motivación extra para los próximos encuentros.

El primer reto que tiene el Cartagena persiguiendo su sueño es el de Butarque. Después de un mal inicio, el conjunto pepinero se repuso y disfrutó de la zona media de la tabla durante gran parte del curso, sin embargo, la segunda vuelta se le está atragantando. Los de Imanol Idiakez sólo han ganado un partido de los últimos 11, han sumado únicamente 7 puntos de 33 posibles y han caído desde el séptimo puesto hasta el decimoquinto. En este momento, el Leganés pasa por su peor momento de esta campaña después de permanecer siete semanas sin ganar -con cuatro derrotas consecutivas- y seis sin marcar un gol para situarse a seis puntos del descenso.

Visita el cuadro albinegro a un equipo muy tocado en el aspecto psicológico y con la peor racha de LaLiga Smartbank. Con todo, le conviene a los de Luis Carrión no prestar demasiada atención a la clasificación para evitar un revés similar al de la primera vuelta. En un Cartagonova preparado y dispuesto para asaltar la primera plaza de la tabla en la novena jornada, un Leganés colista venció a los cartageneros remontando el partido para evidenciar una vez más que en Segunda no hay rival pequeño.

Avisos anteriores

Tiene bien aprendida la lección el Cartagena, no obstante, sigue sufriendo duros golpes cuando tiene que dar un paso adelante. El ejemplo más reciente han sido las dos jornadas anteriores al triunfo frente al Lugo, cuando fue derrotado contra el Andorra y el Villarreal B. En ambas ocasiones, el cuadro cartagenerista podía haber recortado distancia al Albacete en sexta posición, pero una especie de bloqueo reiterado hace acto de presencia en el momento más inoportuno.

Contra eso quiere luchar el Cartagena este próximo sábado en Butarque y cumplir con su trabajo a la espera de otro ‘pinchazo’ del Albacete. Para lograrlo tendrá de vuelta a varios futbolistas como Pablo Vázquez y Damián Musto tras cumplir sanción por tarjeta roja. Sigue a la espera Carrión de recuperar completamente a los lesionados Miguelón, Martos, Alcalá y Sadiku mientras que Ureña será baja hasta finales de abril.

Franchu Feuillassier: «El gol fue un desahogo y un premio al trabajo»

El jugador del FC Cartagena, Franchu Feuillassier, atendió ayer a los medios del club para expresar sus sensaciones tras el último partido, que dejó su primer gol con la camiseta albinegra. «Había que aprovechar los minutos. No estoy teniendo todos los que yo quisiera, pero el equipo y los compañeros están muy bien. Eso te exige estar al cien por cien los minutos que tengas», afirmó.

El extremo aseguró que «el tema de lesiones ya está pasado» y que su poca participación se ha debido al buen nivel del equipo. «Cuando el equipo entra en buena racha y tú no entras en dinámica hay que trabajar. Me tocó esperar un poco en la sombra hasta que tuve la suerte de entrar y hacer un gol que seguro que me va a ayudar para terminar bien la temporada», manifestó.

El tanto contra el Lugo supuso una reivindicación para el argentino. «El gol fue un desahogo y un premio al trabajo. Los resultados te hacen bien para seguir trabajando y no decaer. La dedicatoria fue especial y el momento era emotivo así que se cerró un fin de semana redondo para el equipo», expresó.

Por último, el jugador habló sobre el objetivo de alcanzar el play off. «Estamos mentalizados de que nos tenemos que preocupar únicamente por nuestros resultados. El Albacete seguro que hará un gran final de temporada y si hacemos nuestro trabajo tendremos opciones. No nos podemos preocupar de otra cosa más que del partido de este fin de semana», concluyó Franchu.