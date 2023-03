Alcanzar la promoción de ascenso a final de temporada es el sueño del Fútbol Club Cartagena desde que regresó al fútbol profesional. Un sueño que esta temporada ha cristalizado por momentos y se ha desvanecido en otros. Se vio cerca cuando, después de dieciocho jornadas, el equipo se encontraba en la quinta posición a tres puntos del liderato , pero se olvidó durante la larga racha de ocho partidos sin ganar a mitad de temporada que llevó a la afición albinegra a temer lo peor. El último giro de los acontecimientos ha venido dado por el bajón del Albacete, contendiente por la sexta plaza, que ha dejado escapar puntos importantes en las tres últimas jornadas. No aprovechó el Cartagena a la primera. Tampoco a la segunda. Lo ha hecho a la tercera para recortar dos puntos y colocarse a cinco.

Nada hacía pensar que un club novato en el fútbol profesional podía optar al mayor logro de la categoría sólo tres años después de su regreso, pero el final de la pasada campaña y el inicio de la presente encendieron en la parroquia albinegra una ilusión imposible de apagar. Lo curioso es que, con el Albacete como máximo rival, son dos los ‘pequeños’ que han superado a los históricos y a los ricos de Segunda en la lucha por objetivos grandes. Lejos ambos de los puestos más altos, la lucha se limita a un único puesto de privilegio y se recrudece con el pasar de las jornadas.

Las últimas semanas han sido claves para reavivar una lucha que parecía sentenciada. En el peor momento del Cartagena, el Albacete se marchó a ocho puntos de distancia y amarró la última plaza del play off con cinco victorias y dos empates al mismo tiempo que los albinegros no salían de su enorme bache. Comenzó a cambiar la dinámica cuando el equipo de Luis Carrión venció al Eibar, Real Oviedo y Ponferradina. No obstante, los de Rubén Albés mantuvieron el tipo con dos victorias y dos empates en esas cuatro jornadas. Han sido los últimos tres encuentros los que han permitido un leve acercamiento del conjunto departamental.

Empató el Albacete con el Levante, pero el Cartagena se llevó un duro revés cuando intentaba recortar tres puntos con la dura derrota ante el Andorra. A la semana siguiente cayeron los manchegos en Granada y tampoco pudo acercarse el cuadro albinegro perdiendo ante el Villarreal B. Ha sido el tercer ‘pinchazo’ del Albacete el que ha devuelto la esperanza a los del Cartagonova. Abrió la jornada el Cartagena venciendo al Lugo sin demasiados sobresaltos y el domingo dejó otra derrota albaceteña para certificar la amenaza por la sexta plaza.

Ahora, el calendario se torna más importante que nunca. Restan 9 jornadas para el final de temporada y sólo cuatro para el enfrentamiento directo entre ambos contrincantes, a falta de cinco fechas. Mientras los manchegos deben jugar ante Las Palmas, Racing, Eibar y Villarreal B antes de verse las caras con su perseguidor, el Cartagena se mide a Leganés, Mirandés, Málaga y Sporting. Hasta entonces, el choque del Carlos Belmonte puede ser el que dicte sentencia o ser completamente irrelevante.

Dos buenas temporadas, aunque algo irregulares, han llevado a Cartagena y Albacete al lugar en el que se encuentran ahora. Los manchegos suman 13 victorias, 13 empates y 7 derrotas con las que han cosechado 52 puntos. Por su parte, los cartageneros juntan 13 victorias, 8 empates y 12 derrotas para reunir 47 unidades, a cinco de distancia.