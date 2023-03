No pudo consumar el Cartagena B la remontada ante el Sevilla Atlético (1-1) en un encuentro en el que los locales necesitaban sumar de tres para seguir apretando por salir de los puestos de descenso, y los albinegros para no perder el tren del play off por la promoción.

Comenzó apretando el filial sevillista, al que en su primera llegada le acabarían anulando un gol, y que ya mandaba en el marcador en el minuto cinco. La primera mitad contrastó con los segundos 45 minutos, pues el dominio del juego pasó a ser visitante. El Cartagena B, necesitado de más ritmo para sacar algo positivo de tierras andaluzas, encontró el premio a sus insistencia a falta de un cuarto de hora, cuando Diego Iglesias aprovechaba un buen centro de Ayán desde la banda derecha para hacer el empate. Los de Pepe Aguilar tuvieron ocasiones para llevarse el triunfo, pero finalmente se tuvieron que conformar con el reparto de puntos.