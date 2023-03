Ya lo advirtió Juan Carlos Ferrero, su entrenador, a principios de año. Y lo ratificó el propio Carlos Alcaraz después de ganar a Dusan Lajovic en tercera ronda del Masters 1.000 de Miami. “Tengo entre ceja y ceja Roland Garros”, declaró en los micrófonos de BPTENNISTV el jugador de El Palmar.

Carlos Alcaraz, actual número uno del mundo, tiene claro que brillar en París, donde Rafa Nadal es leyenda, es el siguiente paso que quiere dar en su exitosa carrera deportiva. “Todos los torneos para mí son importantes, pero Roland Garros es el siguiente Grand Slam y para mí es un objetivo muy bueno. Tengo muchas ganas”, continuó diciendo el murciano, quien en octavos de final de Miami, un torneo que defiende, se enfrentará a Tommy Paul. El estadounidense lleva una gran racha de victorias contra jugadores españoles, concretamente doce después de eliminar a Alejandro Davidovich, pero este martes el de El Palmar quiere acabar con ella: “Se ve que Tommy Paul juega a un gran nivel contra tenistas españoles, pero aquí estoy yo para romper esa estadística”, dijo.

Contra Lajovic, después de lograr un 6-0 en el primer set, sufrió en el segundo, que resolvió en la muerte súbita. De la situación que vivió dijo que “cuanto menos tiempo pases en pista, mejor, pero es verdad que estar ajustado el marcador y sentir esos nervios de no poder cometer errores me ha venido bien de cara al partido ante Paul, que va a ser muy complicado”.

La humildad, como seña de identidad

La humildad de Carlos Alcaraz llama la atención allá por donde va. Todos los días dedica un tiempo a firmar autógrafos y hacerse fotos con los aficionados. Esa proximidad le ha granjeado una gran popularidad en Estados Unidos, donde ganó el pasado mes de septiembre su primer Grand Slam en Nueva York. “Soy así, la persona que mis padres han criado junto con mi equipo, y las personas que me rodean son como soy y como quiero ser. No por ser el número uno del mundo o haber ganado todo lo que he ganado ya me considero mejor que nadie ni estoy por encima de nadie. Soy una persona normal y corriente y al final es lo que cuenta”, declaró.

Esa humildad también le lleva a la pista. Su afán por mejorar es constate y, de hecho, asegura que “tengo que mejorar todo en el futuro. Nadie es perfecto y creo que siempre se puede mejorar un poco todo. No me considero para nada perfecto, cometo todavía muchos errores tanto de derecha como de revés y en el saque. Siempre digo que todos los jugadores tienen que mejorar todo. No te puedes estancar porque le mundo del tenis va evolucionando y debes evolucionar conforme el tenis va creciendo. Ahora mismo no me considero perfecto y creo que tengo que mejorar un poco todo”, terminó diciendo.