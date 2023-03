Se ha quedado sin excusas el UCAM Murcia. Los universitarios, tras cinco empates consecutivos, están obligados a ganar este mediodía (12.00 horas) al Sanluqueño en La Condomina. En un duelo directo por el play off, los de Jorge Romero, que llevan más de un mes tirando por tierra su buen inicio de 2023, no pueden permitirse fallar. Todo lo que no sea sumar los tres puntos, será un nuevo fracaso para un conjunto murciano que no está dando la talla en este curso en Segunda RFEF. El proyecto confeccionado para luchar por el ascenso directo, se ha quedado a medio gas. Ahora mismo, ni entrar en play off está asegurado.

Después de muchas jornadas más cerca del descenso que de la zona de privilegio, parecía que los murcianos habían dado con la techa, animados también por los fichajes invernales. Sin embargo, en el último mes, el UCAM se ha empeñado en enfangar más su pelea por entrar en la zona de play off. Tras cinco empates consecutivos, apenas aguantan en el quinto puesto, sintiendo el aliento de equipos como el Mar Menor, el Recreativo Granada y el Betis Deportivo. Tienen este mediodía la oportunidad de cambiar su dinámica negativa. Para ello deberán ganar en un duelo directo por el play off al Sanluqueño, que aparece en el cuarto puesto con dos puntos más que los universitarios. Para que la victoria se quede en casa, los de Romero tendrán que empezar por mejorar en defensa para mantener la portería a cero, algo que parece más que complicado viendo los últimos resultados. Aunque ante el Betis Deportivo el partido acabó 0-0, el UCAM venía de encajar en los cuatro anteriores. Desde el 5 de febrero no ganan los universitarios en La Condomina.La última victoria fue ante el Vélez por 4-0. Desde ese partido, han empatado ante el Mancha Real y el San Roque de Lepe. De ahí, que toque ganar para no verse fuera de la zona de play off.