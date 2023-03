El Real Murcia vive ahora mismo en una especie de limbo. Cuatro empates consecutivos hacen que el equipo no pierda, pero tampoco gane. Aunque cuatro puntos de doce posibles son insuficientes para un conjunto que aspira al play off, Mario Simón dice no estar preocupado. «Ya que nuestra peor racha sea esa», comentaba este viernes.

Sin embargo, ese ritmo lento desde que comenzase el 2023 ya ha tenido consecuencias. Esta semana pasada los murcianistas durmieron fuera de la zona de play off y por ahora lo seguirán haciendo. Porque ayer sábado tanto la Real B como el Barça B hicieron los deberes, por lo que hoy, la necesidad de ganar se hace aún mayor si no quieren los granas quedarse rezagados. Los resultados de ayer convierten el choque de Los Pajaritos en una final para el Real Murcia. El encuentro, que comenzará a las 12.00, es de máxima exigencia para un equipo que, además de resistírsele las victorias, tiene problemas con el gol. Y eso que en el mercado invernal se hizo un gran esfuerzo para aumentar el nivel de esa zona con las llegadas de Alberto Toril y Dani Romera. Ambos podrían repetir este mediodía en el once titular. Se estrenaron juntos el pasado sábado frente a La Nucía, pero, pese a la mejora del equipo grana, el gol siguió sin llegar. De hecho, las mejores ocasiones las tuvo Armando Ortiz, otro de los que se espera que repita hoy al ser baja por lesión Galindo y al no estar Ganet, convocado con su selección. Tiene que poner fin el Real Murcia a su falta de gol y para ello las miradas más que en los delanteros están puestas en un centro del campo al que le cuesta un mundo lanzar al equipo hacia el ataque. Dice Simón que en los últimos encuentros se ha estado más cerca de la victoria que lejos y que están en el buen camino. Pues será hoy cuando toque demostrarlo. Porque la clasificación dice otra cosa. Tras las victorias de ayer de Real B y Barça B, ambos filiales cuentan ya con 48 puntos, los mismos que el Castellón, que jugará hoy. La quinta posición es ahora para el Amorebieta con 47, pendiente del partido de hoy y del aplazado ante La Nucía. Con 44 aparece el Murcia en la sexta plaza. El choque en Los Pajaritos será un examen para los jugadores de ataque, sin embargo también será una prueba para una defensa notable a lo largo del campeonato pero que hoy se prueba sin Íñigo Piña, su principal pilar. Lo normal es que Iván Casado sea el elegido para acompañar a Alberto González, aunque por otro lado aparece la opción de un Manu Pedreño que prácticamente no ha tenido oportunidades a lo largo de todo el curso. Por bandas repetirán tanto Javi Rueda como Alberto López. Éste último, pese al buen nivel de Arnau Solá, está por delante del catalán al preferir Mario Simón un perfil más defensivo. Con Julio Gracia de vuelta tras cumplir un partido de sanción, Armando, tras su buena actuación hace una semana, merece continuidad en una zona en la que Dani Vega y Pedro León aparecerán por bandas. Arriba, salvo sorpresa, se espera ver por segunda semana a Toril y Romera, con la esperanza de que por fin lleguen los goles. Entre los jugadores convocados por Mario Simón aparece el centrocampista del Imperial Totti. Enfrente estará un Numancia en tierra de nadie. Con 39 puntos no acaban de acercarse al play off, pero andan en una situación tranquila respecto al descenso. El equipo de Iñaki Bea afronta este partido con necesidades también, y es que acumulan tres semanas sin ganar -dos empates y una derrota-. No podrán contar con el delantero Rubén Mesa, sancionado.