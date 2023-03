El UCAM Murcia no está teniendo la actitud necesaria para afrontar el último tercio de temporada. En un partido clave, ante un rival directo, los universitarios no dieron la talla y solo pudieron empatar ante un Atlético Sanluqueño que, con lo justo, casi se lleva los tres puntos. Si no llega a ser por la varita mágica de Manu Ramírez, nuevamente en el banquillo, estaríamos hablando de cosas mucho más serias para la familia universitaria. Y, aunque este empate tampoco es suficiente, dejó un sabor de boca mucho menos agrio.

ASÍ TE LO HEMOS CONTADO EN DIRECTO Los universitarios no podían fallar más. Tenían la obligación de ganar a un rival por delante de ellos en la clasificación y también la misión de evitar caer de los puestos de play off. Los cinco empates consecutivos con los que llegaban los de Romero al choque hacían que el encuentro tomara un aire especial, pues una derrota los dejaría muy tocados y con una brecha considerable respecto al Sanluqueño. Jorge Romero, para intentar volver a la senda de la victoria, decidió introducir a Javi Moreno nuevamente en la mediapunta, con Isra Cano y José Fran en las bandas y Pito Camacho como referencia. En el centro del campo, sacó a Mario Abenza y Vicente Romero, con Yasser y Fran Lara en el eje de la zaga, y Edu Oriol y Javi Ramírez en los laterales. La mañana se presentaba en perfectas condiciones para la práctica del fútbol. El césped era una alfombra y el tiempo, aunque algo caluroso, no apretó demasiado a los jugadores. Sin embargo, el UCAM Murcia no empezó el partido con buenas sensaciones. De hecho, en los primeros diez minutos, el Atlético Sanluqueño fue mejor que el cuadro murciano prácticamente en todas las líneas. Salió dominante el equipo andaluz y consiguió acorralar a los universitarios en el tramo inicial. Tuvo una buena ocasión a los cinco minutos de Alan Godoy a la mediavuelta, pero Pau Torres estuvo muy atento para mandarla lejos de sus dominios. Con el paso de los minutos, el UCAM Murcia fue entrando en el partido, aunque es cierto que sin mucho ritmo. Solamente tuvo dos ocasiones en el primer tiempo. La primera la finalizó Javi Ramírez tras un gran eslalon de Javi Moreno, que volvió a ser el más incisivo. Fue el que más movilidad tuvo otra vez detrás del punta y el único que intentaba algo diferente. La otra ocasión clara la tuvo Pito Camacho, pero su remate se fue fuera cuando todo el mundo cantaba gol. Centró Isra Cano desde la derecha, el arquero Olmedo salió en falso y cuando parecía que el gol era claro, la desbarató. El Atlético Sanluqueño, por su parte, se mantuvo firme en el campo e intentó balones largos para hacer daño, pero la defensa universitaria estuvo sólida. Los planes no le estaban saliendo al UCAM Murcia. Aunque la mejora fue constante con el paso de los minutos, no era lo suficiente para desarbolar al Atlético Sanluqueño. Tenía que mejorar el equipo de Jorge Romero porque estaba teniendo todos los mismos problemas que arrastra desde hace más de un mes. Y lo más preocupante, es que no parece tener remedio ni evolución alguna. Todas las semanas le pasa lo mismo al UCAM Murcia. Buen trato de balón, con poca profundidad y falta de ideas en campo rival. La defensa tampoco es que sufre demasiado, pero tiene muchas desconexiones en momentos puntuales que están lastrando muchísimo al UCAM Murcia. La segunda parte fue una réplica de la primera. El Atlético Sanluqueño veía que los locales no tenían colmillo, como si el partido no fuera con ellos. Tampoco apretó la tribuna, que presentó buen aspecto, pero se le olvidó que estaba viendo un partido clave de fútbol para su equipo. Quizá, algunos ni sabían el calibre de este choque. Batacazo en La Condomina Con todo esto, el Atlético Sanluqueño sabía que iba a tener al menos una ocasión para hacer gol. Y así fue. Sin mucha elaboración, consiguió que el balón le llegara a Moro, que había salido hace poco al terreno de juego, para que con su derecha batiera con un disparo cruzado a Pau Torres. No reaccionó el UCAM, pues tras el gol, tuvo el Atlético Sanluqueño dos buenas ocasiones, pero sobre todo, una que salvó Yasser bajo la línea de gol que habría supuesto el 0-2 definitivo. En la pausa por hidratación, todos hicieron conjura en círculo, alentándose los unos a los otros, con motivación aparente de que se podía sacar el partido adelante. Y parecía funcinar, pues, a pesar de que el UCAM Murcia tuvo una buena ocasión por mediación de Samu Mayo, que se fue del portero, se quedó demasiado escorado, la puso atrás y la zaga visitante sacó su centro hacia Chumbi. Y ya después, en el minuto 90, Martí fue expulsado por un duro golpe a Pescador y Manu Ramírez se dispuso a sacar el francotirador. Miró a portería y le pegó con una potencia tremenda para hacer un gol precioso por la escuadra y hacer el empate. Rascó finalmente un punto el equipo universitario, lo que anula un poco el mal sabor de boca. Sin embargo, al UCAM Murcia solo le valía ganar y no lo ha hecho, sumando su sexto empate consecutivo que le hace peligrar su posición de play off al término de la jornada.