El murcianismo está preocupado. Cuatro empates consecutivos y abandonar la zona de play off ha hecho saltar las alarmas entre los aficionados. Sin embargo, Mario Simón, técnico grana, quiso quitar hierro a esta mini racha negativa. «No estoy preocupado», decía el preparador madrileño, argumentando que «si nuestra peor racha es de cuatro empates consecutivos en una competición tan difícil e igualada, tampoco es para estar preocupado».

Si tiene o no razón el entrenador murcianista dependerá de que suceda mañana domingo en Soria, donde el Real Murcia visita Los Pajaritos para enfrentarse al Numancia. «Si somos capaces de ganar, esta racha de empates quedará atrás», continuaba Simón, que dejaba claro que el equipo es ambicioso y quiere ganar siempre.

Siguiendo con su discurso alejado de los alarmismos, Mario Simón indicaba que «los jugadores no están bloqueados», insistiendo, como hace cada semana, en que «ganar es difícil». «La plantilla no está preocupada, creo que hemos hecho buenos partidos y hemos estado más cerca de la victoria que de la derrota», continuaba, añadiendo que «la idea es ir a ganar a Soria. El equipo quiere la victoria porque es ganador y quiere estar arriba para llegar al tramo final entre los mejores».

Preguntado por cuál será la clave para superar esta racha de resultados adversos, el técnico del Real Murcia respondía que «la clave somos nosotros mismos». «Hemos hecho méritos bastantes para conseguir la victoria», continuaba, considerando que «no estamos lejos de lo que pretendemos y queremos ser». Siguiendo con ese argumento, Mario Simón era claro al decir que «tenemos que seguir en la misma línea, porque precipitarnos o tomar decisiones diferentes puede alejarnos de la victoria».

El preparador grana también explicó que no es el momento de mirar la clasificación. «Quedan 30 puntos por delante y son muchos puntos. Tenemos que ir a ganar a Soria y no mirar la clasificación. No la hemos mirado cuando estábamos arriba y no hay que hacerlo ahora», explicaba.

Sobre la alineación, Mario Simón dejó la puerta abierta a repetir un sistema con dos delanteros. «Se puede repetir. Solo tenemos que tener claro el perfil del equipo que queremos, porque con uno u otro tienes que renunciar a cosas. Cuando hemos apostado por tres centrocampistas, ganamos más posesión, en cambio, con dos delanteros, tenemos más llegadas al área. Lo importante es que hay para elegir, porque en la plantilla hay distintos perfiles para ir alternando».