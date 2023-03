El piloto murciano Álvaro Carpe, de 15 años de edad, ha logrado el primer podio de su carrera deportiva en la Red Bull Rookies Cup, competición que alternará este año con el Mundial Junior de Moto3. Carpe acabó segundo a solo 673 milésimas de segundo del ganador, Ángel Piqueras y por delante del finlandés Rico Salmela en el circuito portugués de Portimao, donde este domingo se disputará otra prueba más.

"Si me preguntaran antes de la carrera si estaría en el podio, diría que no”, dijo Carpe, quien añadió que "claro que no. Ahora estoy en el podio y esto es increíble. Cuando era niño, soñaba exactamente con esto y no puedo creer que haya sucedido".

Asimismo, el otro murciano de la categoría, Máximo Quiles, quien ya fue el pasado año tercero en este campeonato, concluyó vigésimo primero.