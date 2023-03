El mazarronero Pedro "Tiburón" Acosta (Kalex) protagonizó su primer "ataque" en la jornada inicial de entrenamientos libres del Gran Premio de Portugal de Moto2, al ser el más rápido de la categoría en el circuito de Portimao.

El británico Jake Dixon (Kalex) era el referente de la primera tanda de Moto2 y en él se fijaron muchos ojos del resto de pilotos desde los primeros instantes de la segunda sesión, en la que el checo Filip Salac (Kalex) y el surafricano Darryn Binder (Husqvarna) fueron los primeros en rebajar sus registros matinales.

Salac ascendió poco después hasta la segunda plaza, sólo superado por el murciano Pedro Acosta (Kalex), que por la mañana tuvo algún que otro susto, pero en la sesión vespertina "despertó" muy rápido, quizás pensando en no tener más disgustos en lo que restaba de jornada.

Acosta, que por la mañana rodó en 1:43.055, rebajó su mejor tiempo y el de la categoría hasta el 1:42.866, 46 milésimas de segundo más rápido que Filip Salac y con 180 milésimas de segundo sobre el dominador inicial de la categoría, Jake Dixon, al que por 32 milésimas de segundo postergó a la cuarta plaza el italiano Tony Arbolino (Kalex), quien instantes después se fue por los suelos en la curva cinco, aunque sin daños físicos ni mecánicos de consideración.

La segunda tanda no había hecho más que empezar y con media hora de sesión por delante eran muy pocos los pilotos que no habían conseguido rebajar sus registros de la mañana, entre ellos el propio Dixon, el italiano Celestino Vietti (Kalex), y el murciano Fermín Aldeguer (Speed Up), Sergio García Dols (Kalex) y Jeremy Alcoba (Kalex).

Una vez más el "Tiburón" del Puerto de Mazarrón consiguió "arañar" unas milésimas de segundo a su mejor marca personal al rodar en 1:42.681, perseguido ahora a 81 milésimas de segundo por el británico Sam Lowes (Kalex) y el también español Manuel "Manugas" González (Kalex), que por la mañana ya tuvo una actuación destacada.

No tardó en espabilar el británico Jake Dixon, que en la "puerta" de los diez minutos finales se encaramó nuevamente a lo más alto de la clasificación, 1:42.489, relegando a Pedro Acosta a la segunda posición, mientras que el tailandés Somkiat Chantra (Kalex) se iba por los suelos en la curva catorce.

En ese mismo punto, la curva catorce, se fue poco después al suelo el español Arón Canet (Kalex), cuando era séptimo en la tabla de tiempos a sólo cuatro décimas de segundo de Dixon, al que Pedro Acosta le arrebató el primer puesto por 98 milésimas de segundo (1:42.391).

Así concluyó la jornada, dominada por Pedro "Tiburón" Acosta por delante de Jake Dixon y de Filip Salac, pero también con Tony Arbolino, Sam Lowes, Manuel González, Celestino Vietti, Alonso López, Arón Canet, Fermín Aldeguer, Bo Bendsneyder, Joe Roberts, Barry Baltus y Somkiat Chantra en las posiciones provisionales para disputar la segunda clasificación directa.

No lograron ese objetivo los españoles Jeremy Alcoba, Albert Arenas, Borja Gómez, Marcos Ramíerez y Sergio García Dols, el surafricano Darryn Binder o el italiano Dennis Foggia, entre otros.