El Fútbol Club Cartagena se enfrenta esta noche al Club Deportivo Lugo (21.00, LaLigaSmartbank TV) en el partido que abre la trigésimo tercera jornada del campeonato liguero. Tienen los albinegros la obligación de conseguir una victoria que quite el mal sabor de boca de las últimas dos derrotas y que sirva para meter presión sobre el Albacete, en la sexta posición de la tabla. El Lugo, por su parte, visita el Cartagonova en una de sus últimas ocasiones de reengancharse a la salvación. En último lugar y a doce puntos de la permanencia, los gallegos necesitan sumar los tres puntos después de once jornadas sin lograrlo. Tras una semana corta, las numerosas bajas marcarán el partido de ambos equipos y los sustitutos obligados serán los encargados de luchar por el objetivo de cada uno.

La plantilla del FC Cartagena es consciente de las dos enormes oportunidades que perdió en las dos jornadas anteriores en la persecución del play off. Primero, el cuadro albinegro cayó duramente -0 a 3- en casa ante el Andorra cuando tenía la oportunidad de recortar dos puntos al Albacete. Una semana más tarde, los de Luis Carrión perdieron en La Cerámica ante el Villarreal B -5 a 2- cuando de nuevo podían restar tres puntos a su distancia con la sexta posición. Falló el equipo en dos momentos clave y, dos jornadas después, se encuentra a la misma distancia de siete puntos que pone muy complicadas las cosas., sin embargo, la ilusión por conseguirlo sigue ahí como ha argumentado tanto Pablo De Blasis como Luis Carrión , aunque no pueden seguir dejando pasar oportunidades.

Tendrá que luchar a cara de perro el Cartagena sin varias de sus piezas más importantes ya que Carrión no tendrá disponibles por lesión a Miguelón, Alcalá, Martos, Sadiku ni Óscar Ureña. El joven extremo es el más perjudicado en este contexto, ya que las pruebas han confirmado la rutura fibrilar que le mantendrá fuera de los terrenos de juego durante 4 o 5 semanas. A esas bajas se unen las de Musto y Vázquez por sanción. Por otra parte, los albinegros recuperan a Jairo Izquierdo y Yan Eteki.

El Lugo, con Iñigo Vélez como nuevo entrenador desde hace dos semanas, tiene un nuevo aire y se agarra a una complicada permanencia. Desde la llegada del vitoriano, el conjunto rojiblanco no ha ganado, pero tampoco ha perdido frente a Alavés -0 a 0- y Racing -1 a 1- sumando dos puntos que no le ayudan demasiado en la clasificación, pero sí en el plano moral. El estado de ánimo de la plantilla ha cambiado al igual que su juego sobre el campo y ahora amenaza a un Cartagena tocado para engancharse de nuevo a la permanencia. A pesar de todo, las nueve bajas en su grupo condicionan sus planes en tierras cartageneras. No podrá contar Vélez con Juanpe, Señé, Barreiro, Joselu, Xavi Torres y Pirri además de los internacionales citados con su selección Sequeira, El Hacen y Cuéllar. Completa la convocatoria Iñigo Vélez con cinco canteranos.

Carrión: «Alcanzar el play off no es imposible»

Luis Carrión, técnico del FC Cartagena, compareció ayer en sala de prensa para analizar ante los medios de comunicación el partido frente al Lugo. El barcelonés trasladó su optimismo por lograr los tres puntos en la persecución de la sexta plaza a pesar de la desilusión que han supuesto las dos últimas derrotas. «Tenemos otra oportunidad de conseguir tres puntos y de acabar con esta mini racha mala. No creo que el equipo haya sido un desastre, pero hemos tenido momentos que nos han impedido ganar. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido y ganar», ha expresado el entrenador.

Aún con esos resultados, Carrión cree que «no es imposible» alcanzar el play off. «He visto cosas mucho peores. Lo que está claro es que tenemos que ganar y esperar a lo que hagan los demás. No nos hemos distanciado demasiado en estas dos jornadas, pero tiene que venir un buen partido nuestro», manifestó.

Luis analizó a su rival, el Lugo, que llega al Cartagonova en última posición de la tabla y con mucha urgencia por ganar, aunque con sensaciones renovadas por su nuevo entrenador desde hace dos semanas, Iñigo Vélez. «Sabemos que viene un rival con urgencias y con alguna baja por selección y lesión, pero es un equipo con un modelo de juego claro que da igual las piezas que utilice porque tienen la idea clara. La estructura está clara y me parece un entrenador que trabaja muy bien», comentó Luis.

Por último, el de Barcelona expresó su esperanza por recuperar a jugadores menos habituales como Isak, Franchu o David Ferreiro. «Están participando un poco menos, pero espero que den un paso adelante porque un equipo que consigue objetivos es un equipo que cambia durante la temporada y en el que hay competitividad. Ahora probablemente haya cambios y esperamos que rindan a buen nivel», concluyó el técnico albinegro.