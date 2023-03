Luis Carrión, técnico del FC Cartagena, ha comparecido este mediodía en sala de prensa para analizar ante los medios de comunicación el partido de mañana frente al CD Lugo (21.00). El barcelonés ha trasladado su optimismo por lograr los tres puntos en la persecución de la sexta plaza a pesar de la desilusión que han supuesto las dos últimas derrotas. "Tenemos otra oportunidad de conseguir tres puntos y de acabar con esta mini racha mala. No creo que el equipo haya sido un desastre, pero hemos tenido momentos que nos han impedido ganar. Tenemos muchas ganas de que llegue el partido y ganar", ha expresado el entrenador.

El preparador ha comenzado su exposición tratando las derrotas ante Andorra y Villarreal que no han permitido al equipo recortar puntos sobre el Albacete. "El del Andorra fue un partido abierto. Queríamos hacerlo así, pero que se pusieran por delante nos lo hizo más difícil. El de Villarreal entramos mal y mejoramos durante más de una hora. Pudimos ser más pillos al final del partido, pero queríamos ganar y al final perdimos", ha explicado. Aún con esos resultados, Carrión cree que "no es imposible" alcanzar el play off. "He visto cosas mucho peores. Lo que está claro es que tenemos que ganar y esperar a lo que hagan los demás. No nos hemos distanciado demasiado en estas dos jornadas, pero tiene que venir un buen partido nuestro", ha manifestado.

También ha apuntado Carrión cómo afectó ese último partido a su plantilla. "Al principio de la semana estuvimos dolidos por cómo fue la derrota. Cuando pierdes estando mal lo aceptas, te pones a trabajar y ya está, pero no fue el caso. Fueron circunstancias en el partido y el final lo que nos minó y cuesta reaccionar ante eso. Ya han pasado unos días y la gente está bien", ha destacado. En el apartado físico, el entrenador recupera a Jairo Izquierdo y a Yan Eteki tras recuperarse de sus respectivas lesiones, aunque tendrá las bajas de Alcalá, Martos, Miguelón y Ureña, con la lesión más larga. "Tiene una lesión muscular. No es excesivamente grave, pero lo normal serían 4 o 5 semanas", ha explicado.

Por último, Luis analizó a su rival, el Lugo, que llega al Cartagonova en última posición de la tabla y con mucha urgencia por ganar, aunque con sensaciones renovadas por su nuevo entrenador desde hace dos semanas, Iñigo Vélez. "Sabemos que viene un rival con urgencias y con alguna baja por selección y lesión, pero es un equipo con un modelo de juego claro que da igual las piezas que utilice porque tienen la idea clara. La estructura está clara y me parece un entrenador que trabaja muy bien", ha comentado Luis.