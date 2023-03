Los insultos racistas contra Vinicius son un problema que ha alcanzado dimensión internacional. En el último congreso de la FIFA, Gianni Infantino, mostró su solidaridad con el jugador del Real Madrid. El Ministerio de Igualdad Racial de Brasil repudió "el acto racista, en alusión al ahorcamiento de Vinicius por parte de hinchas del Atlético" (en el partido de Copa), algo que también hizo la Confederación Brasileña de Fútbol. Klopp, del Liverpool, alzó la voz frente a los abusos que sufre el jugador en los partidos de LaLiga. No sucede lo mismo cuando Vinicius juega con su selección o en Champions.

Denuncias archivadas

"En España hay suficiente legislación para abordar este problema. Tenemos la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Tenemos en el Código Penal una serie de infracciones punibles como serían delitos aplicables sobre todo a grupos ultras de fútbol que practican la violencia o comportamientos marcadamente racistas en los estadios de fútbol. Mi impresión es que no se está aplicando la ley con rigor", explica a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia.

El pasado miércoles, el Comité de Ética del Mallorca, sancionó con la retirada del carné de abonado durante tres años al aficionado que profirió insultos xenófobos contra Vinicius y también a Samu Chukwueze, del Villarreal. Tendrá que declarar el martes 4 de abril en el Juzgado de Instrucción 3 de Palma en calidad de investigado y el extremo brasileño podrá hacerlo por videoconferencia.

Este proceso, aplicado con rapidez y severidad, no es norma en España. "Un déficit que observamos afecta a la detección de problema. Muchas veces, las denuncias que hemos puesto nosotros, como con el caso Vinicius en el Metropolitano, se archivan por falta de identificación de sus autores. Y eso que había vídeos. Es inexplicable. Si los delitos de odio no vienen acompañados de una acción policial o de la seguridad del propio club o la identificación de los denunciados, será difícil para Fiscalía incluso aplicar un procedimiento penal, que es lo que correspondería", añade Ibarra.

El presidente del Movimiento contra la Intolerancia se refiere a cómo la Fiscalía Provincial de Madrid archivó su denuncia contra los cánticos proferidos en la previa al derbi madrileño. Un grupo de individuos gritó "eres un mono, Vinicius". La Fiscalía los consideró "desagradables", pero añadió que "duraron unos segundos" y que "tampoco integrarían un delito contra la dignidad de la persona afectada". La denuncia contra Ibarra llegó después de una semana en la que todos los estamentos, desde el deportivo al político, condenaron estos actos.

Críticas a LaLiga

Sin embargo, el brasileño volvió a ser objeto de la ira de ciertos sectores, tanto en Mallorca como en el clásico, donde desde la grada de animación del Camp Nou se le deseó la muerte. Vinicius no se calla. "Los racistas siguen yendo a los estadios y viendo al mejor club del mundo de cerca y LaLiga sigue sin hacer nada... Seguiré con la cabeza alta y celebrando mis victorias y las del Real Madrid. Al final, la culpa es mía", denunció. Tebas le respondió: "Vinicius, es muy desafortunado e injusto. No es cierto publicar que LaLiga no hace nada contra el racismo, infórmate mejor".

Desde la patronal se hacen campañas, se entrega un manual para concienciar a los jugadores, se realizan jornadas formativas con la Policía y los vigilantes de seguridad de los estadios, pero las denuncias han terminado casi siempre archivadas. Como sucedió con los procesos de Akapo en Los Cármenes o de Nico Williams en el Benito Villamarín. Su hermano, Iñaki, fue protagonista de un juicio oral histórico por los insultos que recibió en el RCDE Stadium.

LaLiga ha enviado siete denuncias por insultos racistas en contra de Vinicius. No le ocurre lo mismo cuando juega partidos de Champions o con su selección. ¿Por qué? "En Francia e Inglaterra hay más rigor. Son muy serios y aquí el procedimiento no es efectivo. Está la Comisión Estatal contra la Violencia, que debe valorar y hacer una propuesta. Después la Delegación de Gobierno ha de aplicar la correspondiente pena. Muchas veces, estas denuncias y propuestas de sanción se pierden en el tiempo. No se acaba de tomar en serio la necesidad de aplicar la legalidad a fondo y sancionar estas conductas", explica Esteban Ibarra, del Movimiento contra la Intolerancia.

¿Tiene España un problema?

La persecución del racismo en Europa llega incluso al territorio de las redes, donde se vierten todo tipo de insultos, sobre todo después de una derrota de las selecciones. En septiembre de 2022, un tribunal francés condenó a un aficionado que tuiteó: "Ese sucio negro merece que le den una centena de latigazos", en referencia a Mbappé por un penalti fallado en la Eurocopa. La semana pasada, Inglaterra condenó a un hombre con tres años sin poder asistir a los estadios tras enviar mensajes racistas a Ivan Toney, jugador del Brentford.

¿Tiene España un problema con el racismo en el fútbol? En el exterior así se piensa. "Los árbitros tienen la posibilidad y la obligación de parar los partidos si hay insultos racistas", insistió Infantino en el último congreso de la FIFA, donde explicó el protocolo a seguir. Primero, se para el partido. Si se repiten los insultos, el colegiado debe indicar a los jugadores que salgan del campo y el speaker lanzará un aviso. El tercer y último paso del protocolo de la FIFA establece que "si hay más insultos se suspende el partido y se otorgan tres puntos al otro equipo". La norma está clara, pero su aplicación se queda en la teoría, salvo que, como sucedió un 25 de febrero de 2006, alguien como Eto’o decida plantarse ante los abusos xenófobos que se mantienen en el fútbol español.