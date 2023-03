El UCAM Murcia CB cerró anoche el Top 16 de la Basketball Champions League con una victoria ante el Bilbao Basket en un partido en el que los jugadores menos habituales pudieron contar con mayor grado de protagonismo (67-71). Y es que afrontaba el equipo universitario este encuentro con su clasificación matemática para los cuartos de final de la competición europea, por lo que cualquier otro resultado no hubiera alterado nada su conquista de la segunda plaza de su grupo.

Este viernes se realizará el sorteo de los cuartos de final, en los que el UCAM contará con el factor cancha en contra, y podría medirse al Unicaja Málaga, el Telekom Bonn alemán y al ganador del duelo de esta noche entre el SIG Strasbourg -rival al que ya se enfrentó en la primera ronda- y el Hapoel Jerusalem. No podrá medirse en esta eliminatoria al Lenovo Tenerife, al ser el primer clasificado de su grupo.

Dada las circunstancias, lo importante en Bilbao era recuperar las sensaciones positivas lejos de casa, una faceta que está lastrando a los universitarios tanto en la Champions como en la Liga Endesa, y no perder a ningún jugador por lesión con vistas al encuentro del próximo sábado ante el Covirán Granada en la ACB. Y así fue, Sito Alonso dio descanso tanto a James Anderson y Thad McFadden, quienes no entraron en la convocatoria, junto a un Sadiel Rojas que tuvo que regresar el lunes a Murcia para realizarse más pruebas por un fuerte golpe sufrido en la zona lumbar ante el Gran Canaria. Nemanja Radovic, con 12 puntos y 11 rebotes, y David Jelínek, con 16 puntos, fueron los pilares fundamentales en los que se sostuvo este triunfo. Sobre todo en unos cinco minutos finales en los que en Bilbao Basket intentó dar un paso adelante y el UCAM aguantó gracias al oficio del montenegrino en la pintura y el acierto del jugador checo desde el perímetro.

Rati Andronikashvili, Urban Klavzar o Will Falk, jugador del filial de EBA, pudieron contar con minutos de calidad durante el encuentro y dejaron buenos detalles, al mismo tiempo que Sito Alonso controló la rotación para tener siempre un quinteto compensado en pista sin cargar de minutos a los jugadores más habituales. El pívot Jordan Sakho también tuvo un papel muy activo, sobre todo en la primera mitad, y Pustovyi terminó mermado de la zona lumbar a mediados del tercer cuarto después de un choque.

En los primeros minutos Kyser fue el que hizo daño desde el perímetro a la defensa del UCAM, aunque rápidamente el conjunto universitario fue el que dominó el marcador (6-6). Pero la entrada de Jordan Sakho y Andronikashvili dieron aire fresco al ataque junto a Travis Trice (15-18). El base fue el protagonista en estos últimos compases del primer cuarto y lo cerró con una asistencia y una canasta sobre la bocina (17-22).

Les costó anotar a los dos equipos en el inicio de este segundo cuarto, algo menos fluido. Klavzar asistió a Pustovyi con un brillante ‘alley oop’ (19-26), aunque los de Ponsarnau trataron de despertar con un Smith muy entonado (21-28). Un parcial de 5-0 evidenció todavía más los problemas del UCAM para anotar, y el equipo bilbaíno llegó a igualar el marcador en este tramo. No obstante, el cuadro universitario supo reaccionar en los últimos compases de la primera mitad para volver a contar con ventaja al descanso (28-35).

Un parcial de 8-0 abrió la segunda mitad y permitió voltear el marcador al Bilbao Basket en apenas dos minutos (36-35). No obstante, la reacción del UCAM no tardó en llegar por mediación de Bellas y Jelínke, desde el perímetro (39-42). La tercera falta de Klavzar y un Pustovyi dolorido de la espalda, mermaron al conjunto universitario en este tramo, donde los ataques no fueron tan fluidos de nuevo (41-43). Sulejmanovic, desde el tiro libre, empató el partido a menos de un minuto del final, pero Travis Trice, de nuevo sobre la bocina de la posesión, mantuvo al UCAM por delante al término del tercer cuarto (45-47).

El último cuarto tampoco comenzó nada bien para los de Sito Alonso tras dominar el Bilbao Basket de nuevo el marcador. Los de Jaume Ponsarnau se mostraron algo más sólidos y efectivos en este tramo, donde llegaron a contar con cinco puntos de ventaja (55-50). Sin embargo, en los últimos cinco minutos de partido el UCAM supo jugar sus cartas. Aparecieron David Jelínek y Nemanja Radovic, protagonistas de la victoria del equipo murciano ayer, y a falta de dos minutos todo seguía en el aire (62-62). Radovic volvió a poner por delante al UCAM, y 34 segundos del final el marcador era de 65-66 tras un tiro libre convertido por Smith. No invirtió demasiados segundos en su ataque el equipo murciano, pero fue suficiente para marcar territorio con un triple frontal de Jelínek que daba más de media victoria a los universitarios a 20 segundos del final (65-69). Los universitarios aguantaron en defensa, y finalmente cerraron el triunfo desde el tiro libre (67-71).