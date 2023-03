Podía recortar distancias el Fútbol Club Cartagena respecto a los puestos de promoción de ascenso con una victoria en Villarreal. Era un encuentro clave y así se lo tomó el equipo tras un mal inicio, remontando y encaminando durante muchos minutos el triunfo, sin embargo, en un tramo de diez minutos negros para el conjunto albinegro, todo se derrumbó: Iván Martos y Óscar Ureña cayeron lesionados en dos jugadas seguidas cambiando, accidentalmente, el rumbo del partido. Ambas dolencias, junto con las anteriores lesiones de Kiko Olivas y Jairo Izquierdo, ponen en tela de juicio el plan contra la fatiga de Carrión. Ha mimado el entrenador a sus jugadores más habituales y, aún así, las lesiones vuelven a atacar al FC Cartagena.

La gestión del cansancio ha sido un dolor de cabeza para el entrenador albinegro desde el comienzo de la temporada. Su círculo confianza se fue reduciendo ya desde el inicio del curso y un selecto grupo de futbolistas acaparó la mayoría de los minutos mientras un tercio importante no aportaba su ayuda. Con el paso de los partidos, las buenas sensaciones fueron en aumento y las diferencias entre titulares y suplentes aumentaron. Datkovic, Alcalá, Calero, Mikel Rico, Musto, De Blasis, Borja Valle y Jairo sumaron la mayoría de los minutos en el primer tramo de campaña pero, al igual que llevaron al equipo a su mejor nivel, su cansancio provocó el bajón de rendimiento que condujo al Cartagena a su peor racha de resultados.

El mercado de invierno supuso un punto de inflexión para todo el grupo y los fichajes trajeron un soplo de aire fresco. Martos, Ureña y Pêpê se colaron directamente en el equipo para formar un once tipo que se ha mantenido casi inalterado durante los últimos seis partidos formado por Escandell en la portería; Martos, Datkovic, Olivas y Calero en defensa -con las únicas variaciones por la lesión del malagueño o la sanción del croata-; Musto y Pêpê en el doble pivote con De Blasis en la media punta; Ureña y Jairo en los extremos; y Valle en el ataque. Con los buenos resultados en la mano, Carrión aprendió de sus errores y cuidó el cansancio de los suyos, sobre todo de los atacantes. No obstante, su prevención no ha servido de nada.

Ya son cuatro lesiones musculares las que ha sufrido el cuadro albinegro en los últimos seis encuentros. Después de la cuarta rotura de Kiko Olivas, Jairo se lesionó tras un mal gesto golpeando el balón frente al Andorra. No esperaba Carrión ese contratiempo después de haber cuidado al canario como oro en paño. Jairo había sido sustituido en los cuatro encuentros anteriores en los minutos 72, 65, 68, y 86 con intención de reducir la carga de minutos. Iván Martos y Óscar Ureña siguieron la mala suerte del tinerfeño.

Los dos integrantes de la banda izquierda han sido titulares desde su llegada, pero han entrado con asiduidad en las rotaciones del entrenador. Martos solo ha completado tres partidos de los ocho que ha disputado con el Cartagena y Óscar sólo ha jugaado el partido entero en una ocasión. Aún así, sufrieron lo que parecen dos lesiones idénticas en La Cerámica con una diferencia de seis minutos: el lateral se echó al suelo con la mano en la zona posterior de su muslo izquierdo tras un pequeño esprint y el extremo se resbaló en la lucha por un balón e hizo el mismo gesto que su compañero, pero con muecas de dolor más alarmantes y unas lágrimas que no auguran nada bueno.

Luis Carrión debe afrontar una nueva recuperación, pero esta vez con la dificultad añadida de las lesiones, sanciones y molestias musculares. Sin dos de sus jugadores clave y a la espera de la recuperación completa de Jairo, el plan de Luis Carrión se ve condicionado. Está obligado el entrenador a cambiar buena parte de su once establecido y también cuenta con las sanciones de Pablo Vázquez y Damián Musto y las molestias indeterminadas de Miguelón, Pedro Alcalá, Armando Sadiku y Eteki.