Se ha quedado sin pilas el centro del campo del Real Murcia y las bandas tampoco desahogan a un equipo nulo en ataque. Lo demuestran los números. En las últimas cinco jornadas los murcianistas solo han anotado tres tantos, y solo uno de ellos ha servido para ganar. El cambio de sistema del pasado fin de semana frente a La Nucía ayudó a ver a un conjunto que miró más arriba, pero que no pudo pasar del empate a cero.

Esa igualada, la cuarta de forma consecutiva, trajo malas noticias. El Real Murcia caía a la sexta plaza, abandonando la zona de play off después de muchas jornadas y cuando solo faltan diez encuentros para que finalice la temporada regular.

Está obligado el Real Murcia a reaccionar y está obligado Mario Simón a revertir una crisis de juego y resultados que se alarga prácticamente desde que empezase el 2023. Y para conseguirlo, al técnico madrileño le tocará agitar el vestuario y elevar la competencia, evitando el conformismo y a veces la desidia que transmiten los futbolistas granas durante los encuentros. Además, dando oxígeno a jugadores que acumulan muchísimos minutos y que han llegado a este tramo bastante agotados, como son los casos de Julio Gracia, que descansaba el sábado por sanción, y de Galindo, que se retiraba por problemas físicos.

Para conseguirlo, Simón solo tiene que mirar al banquillo, y es que si el Real Murcia va sobrado de recursos. Más ahora que la enfermería prácticamente se ha vaciado y que futbolistas como Andrés Carrasco, Sergio Aguza o Dani Romera ya están disponibles.

Deberá conseguir Simón que el delantero almeriense, fichaje estrella del mercado invernal, se sienta importante. Dejada atrás la lesión con la que aterrizó en Nueva Condomina, Romera estrenaba titularidad el pasado sábado, por lo que a partir de ahora el ataque debe dar un salto de calidad. Para esa posición también se ha recuperado a un Andrés Carrasco que llevaba desde el inicio del año prácticamente ausente por unos problemas físicos. El murciano ya ha acumulado minutos ante el Sabadell y frente a La Nucía, por lo que recuperada la forma, el Murcia puede ganar un baluarte importante para las segundas partes.

Multiplica sus recursos en el área Mario Simón, pero también tiene muchas opciones en el centro del campo, pese a que el madrileño se empeñe en mirar para otro lado. Armando, titular el sábado ante la baja de Gracia, fue uno de los más destacados, algo que se repitió en sus otras participaciones. Aunque Simón le tenga la cruz echada al murciano -solo ha jugado 318 minutos-, el capitán es una alternativa más que válida para revitalizar una zona que últimamente anda de capa caída.

Otro al que hay que recuperar es a Sergio Aguza. El catalán ha pasado de ser uno de los fichajes más importantes del pasado verano a quedarse prácticamente en la cola. Si ya no contaba para Simón desde hace muchas jornadas, una lesión prácticamente le ha convertido en invisible para todos. Pero Aguza ya está recuperado, el sábado volvía al banquillo y jugaba unos minutos, por lo que, viendo la crisis que ahora mismo sufre el Real Murcia no solo en resultados sino también en juego, recuperar la mejor versión del catalán puede ser un punto más que favorable en este tramo decisivo y con vistas a un futuro play off.

El sábado había otra novedad en el once. Se trataba de Dani Vega, que volvía después de varias jornadas ausente por problemas personales. El extremo, en el que se tenían muchas esperanzas pero que ha ido diluyéndose por la apuesta de Simón de utilizarle como falso 9, tiene gol, y el Real Murcia necesita gol, por lo que también es importante que vaya recuperando la regularidad para que a la vez el equipo crezca ofensivamente.

Para esa zona del campo se firmó en enero a Alfon, otro futbolista que lleva dos semanas fuera por unos problemas físicos. Nada más llegar a Murcia, Simón le dio la alternativa -ha jugado tres de cinco partidos de titular-, pero frente al Barça Athletic salía del once y las dos siguientes jornadas se ha quedado en la enfermería. Será otro futbolista al que haya que agitar para los aficionados granas puedan empezar a celebrar los goles que lleven a los murcianistas al play off de ascenso.