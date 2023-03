Una victoria y dos derrotas ha sido el bagaje de los equipos de la Región de Murcia en la jornada 24 de la División de Honor Juvenil. El único triunfo lo logró el Real Murcia, que aunque sigue cerca del peligro se aferra a la permanencia. Los jóvenes granas no perdonaron ante el colista, el Toledo (2-0). El equipo local sabía que no podía fallar ante un equipo cuya clasificación indicaba que era inferior. Wilsón anotó el primer gol, y Diego el segundo. Tres puntazos importantes y portería a cero en una victoria que sitúa al Real Murcia en el puesto once con 26 puntos, tres por encima del descenso. Jugará la próxima semana ante el Albacete.

El mejor equipo clasificado de los equipos de la Región es el UCAM Murcia. Los universitarios disputaron un buen partido pero regresaron de vacío de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza tras perder 3-1 ante el Villarreal. Los locales se adelantaron en el minuto 19, aunque al descanso se llegó con empate tras el tanto de Sergio Rodríguez. Bien entrada la segunda mitad, el Villarreal sentenciaría el partido. Con esta derrota, el UCAM Murcia es séptimo con 29 puntos, a seis del descenso. Jugará la próxima semana ante el Castellón. También cosechó un mal resultado el Cartagena, que recibió una manita del Levante (5-0). Los albinegros, que apenas tuvieron opciones de llevarse algo positivo de su visita a Valencia, se centran ya en el próximo duelo, ante el Inter San José en el campo Ciudad Jardín. El FC Cartagena es noveno en la tabla, con 28 puntos y a cinco de la salvación.