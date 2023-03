Salían del estadio radiantes. Su equipo había ganado bien al eterno rival a domicilio. Eran pocos, mezclados entre la afición contraria, que en general abandonaba el recinto deportivo en silencio o comentando su disgusto con gran pesar. Y aquel niño, de la mano de su padre, ondeaba su bufanda mientras observaba.

A su alrededor, otras manos se acompasaban a los pasos de la gente y otras bufandas distintas reposaban sobre los hombros de otros niños y algunos mayores. Eran todos como una avalancha humana que se deshacía poco a poco en cada esquina de cada calle que desembocaba en la avenida principal. La tarde amenazaba lluvia, y en los ojos con los que se cruzaba aquella inocente mirada también anidaban humedades.

Caminando, en las retinas del chaval, se acumulaban los recuerdos inmediatos de lo recién vivido. La amplia sonrisa de su padre y la emoción contenida en la humedad de los ojos antes del partido. Su estallido de alegría cogiéndolo en volandas cuando su equipo marcó el primer gol. El de los espectadores que los rodeaban cuando empataron los contrarios. Y el del último volteo de su tío con el gol de la victoria. Pero en cuanto llegara a casa tenía que preguntar a sus mayores. Se le hacía cuesta arriba entender ciertas cosas.

Su padre y muchos aficionados habían aplaudido a un jugador rival cuando se retiró del terreno de juego. Circunstancia que se repitió al ser cambiado su ídolo deportivo: el delantero que había conseguido el gol de la victoria. Los jugadores apenas fingían y no pedían tarjetas. Y lo del árbitro, ¡ay!, lo de aquel hombre de gestos enérgicos y camiseta amarilla que, sin embargo, hablaba con los jugadores de hito en hito como si de compañeros se tratara y que había salido del campo sin más, rodeado de aquellos a quienes había dirigido mientras seguían comentaba circunstancias.

En el colegio era distinto. Y cuando jugaba en la calle con sus amigos, también. Los chiquillos contra quienes jugaban eran enemigos y cuando alguien se atrevía a pitar uno de aquellos partidos de ocasión, rara vez no acababa a empujones e insultado por unos u otros. Siempre los arbitraba el peor, quien menos sabía jugar a la pelota. Definitivamente, no entendía a los mayores.

Y después de cenar, ante sus inquietas y sucesivas preguntas, su padre le contó una historia: «Mira, nene, si hubiera sido hace años, no te hubiera llevado conmigo a ese campo. Entonces, era raro que antes o después de los partidos no hubieran peleas fuera de los estadios. E incluso dentro. Y de llevarte, habrías ido sin bufanda. Y deberíamos haber estado callados en nuestros asientos. Y eso que dices del árbitro… Esos hombres tienen la papeleta más difícil. Pero fíjate, una vez se supo que un equipo había hecho cosas raras con algunos de ellos, los periódicos y programas de radio y televisión, poblados tiempo ha de opinantes fororos sin credibilidad, dieron todo tipo de detalles interesados y empezamos a no fiarnos de nadie. Ni de los árbitros ni de los equipos rivales ni de periodistas ni de quienes dirigían el fútbol. Y aquello acabó como acabó. Muy mal».

Miraba a su padre con extrañeza. «¿Qué ocurrió? Pues que quienes intentaron corromper acabaron en el calabozo. Y el equipo, esos que llevaban las mismas camisetas que has visto jugar hoy contra nosotros, estuvieron a punto de desaparecer. Y que hubo multas millonarias a quienes pudieron acabar torpemente con esta bendita pasión que nos libera cada semana de otros problemas. Hubo personas que desaparecieron del fútbol. Demasiadas. Unos por sinvergüenzas, otros por tontos o tendenciosos y algunos por inútiles al no saber organizar nada».

Después le aclaró que había costado muchos años llenar de nuevo los estadios. «La gente de bien dejó de ir y los energúmenos se hicieron los amos. Los golfos miraban el espectáculo desde sus palcos cada vez más ofuscados. Los honrados se fueron alejando. El dinero no fluía y los indignos emigraron a otras ciénagas. Hasta dejó de televisarse fútbol. Cada vez interesaba menos. ¿Lo entiendes, hijo?».

Discúlpenme por imaginar tinieblas, aunque un cuento las dulcifique con esperanza futura. Pero reflexionen. ¿Es tan lejano un momento así, cuando el dinero —valor que ha sustituido a todos los demás— lo impregna todo hasta tener partidos diarios y mundiales por doquier?

Y dentro de un rato, un clásico. ¿Qué más da quién gane? La emoción tornará en indiferencia porque pocos creen en algo.