Después de la carrera del GP de Arabia Saudí, y después de que Fernando Alonso compartiese la ceremonia de podio con Sergio Pérez, ganador de la carrera, y Max Verstappen, segundo clasificado, los comisarios de la FIA anunciaron una penalización de 10 segundos al piloto español, que de esa forma perdía la tercera posición en favor de George Russell. El piloto de Mercedes, sorprendido, heredó el trofeo y comentó que la "la sanción a Fernando ha sido dura, él merecía esta copa". Alonso , resignado, aseguraba que "de todos modos, que nos quiten lo bailao, hemos demostrado ser los mejores tras los Red Bull y hemos podido celebrar el éxito con nuestros patrocinadores", en referencia a las dos grandes firmas de Arabia, la petrolera Aramco y la aerolínea Saudia, que financian el proyecto de Aston Martin. "No se si la cosa acaba aquí... porque el equipo parece que no está de acuerdo", avisó Fernando.

Dicho y hecho. Los asesores legales de la escudería de Lawrence Stroll pusieron en marcha una apelación ante la decisión y pasada la media noche consiguieron que la FIA reconsiderase su decisión y le devolviese el tercer puesto a Alonso, que de esta forma alcanzó su podio 100 en la Fórmula 1. Pero ¿cómo lograron convencer a los comisarios?. La sanción impuesta al asturiano se debía, tal como reflejaba el acta de la FIA, a que uno de sus mecánicos había incumplido la regla de "no trabajar" en el coche mientras se cumple una penalización, la que habían impuesto a Alonso por estar mal colocado en la salida (pisando la línea blanca) y que debía aplicar en su primera parada en boxes.

Los mecánicos de Aston Martin esperaron incluso más de cinco segundos para empezar a cambiarle los neumáticos, pero el encargado del gato trasero tocó y elevó levemente el monoplaza antes de cumplirse el tiempo de sanción.

Más allá de que el anuncio de la FIA llegó al acabar la carrera y no le dio posibilidad a Fernando de lograr un colchón de 10 segundos con Russell), Aston Martin se aferró a un tecnicismo. En concreto a una palabra del reglamento, además de aportar hasta siete vídeos y evidencias de otros casos similares en los que otros pilotos no fueron castigados.

Concretamente Aston Martin hacía referencia al artículo 54.4 en su apartados c) del Reglamento Deportivo 2023 de la FIA, que dice: "Mientras un monoplaza esté parado en el pit lane como resultado de incurrir en una penalización de acuerdo con los Artículos 54.3a) o 54.3b) anteriores, no se podrá trabajar en él hasta que el coche haya estado parado durante la duración de la penalización".

Aston Martin defendió que tocar con el gato el coche no es lo mismo que trabajar en él, y que de hecho sus mecánicos no trabajaron en el monoplaza de Alonso hasta cumplida la sanción, por lo que no sacaron ventaja. Además, alegó a un acuerdo entre la FIA y los equipos para tener en cuenta que, efectivamente, tocar un coche no es lo mismo que trabajar en él.

Entre los siete casos presentados por la defensa de Aston Martin figuraba uno de Mercedes, que todo indica que fue quien alertó a la FIA de la acción en la parada de Alonso en Jeddah. Los de Brackley tuvieron una penalización a Hamilton en Gran Bretaña 2021, 10 segundos de stop and go, con los dos gatos tocando el monoplaza.

Andy Stevenson, director deportivo de Aston Martin, defendió el caso ante el panel de comisarios y cerca de las once en España, cuando ya era casi la una de la mañana en Arabia Saudí, la FIA publicó primero la sanción, luego la petición de revisión de Aston Martin y, por último, la decisión que daba a Alonso el podio número 100 en Fórmula 1, el que se había ganado en pista.