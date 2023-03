Se esfumó otra oportunidad para salir del descenso, ya que, aunque los resultados de los rivales directos fueron benévolos, el Alhama ElPozo no pudo con el Atlético de Madrid, con quien perdió (1-3). Las alhameñas siguen colistas, pero la diferencia con los puestos de salvación sigue intacta, a solo dos puntos. La marca el Betis. El próximo domingo a las cuatro, jugará ante el Valencia en Paterna.

Otro lleno en el campo José Kubala para ver al Alhama ElPozo, esta vez ante uno de los gallitos de la categoría como es el Atlético de Madrid, en cuyas filas salieron en el once inicial dos murcianas; una de Yecla, Eva Navarro, y otra nacida en Águilas, Maitane.

Las locales salieron muy dormidas, ya que nada mas iniciarse el partido, encajaron el tanto. A los treinta y ocho segundos, la defensa alhameña no estuvo acertada, lo que aprovechó que Ajibade batiera a Laura Martínez tras un buen pase exterior de Irene. El Alhama ElPozo reaccionó, tuvo mas el balón, dominó el juego, pero apenas dispuso de acercamientos peligrosos, salvo en una ocasión donde Jade Boho no tuvo puntería tras encontrarse en una situación clara para haber empatado. Se llegó al descanso con el resultado de ventaja mínima de las colchoneras, quienes llegaron a Alhama con numerosas bajas por lesión, algo que no aprovechó el equipo alhameño.

El inicio del segundo tiempo fue parecido al del partido, ya que a los tres minutos, el Atlético de Madrid logró el segundo. Falta botada por Irene, tras varios rechaces, la defensa Menayo alojó el cuero en la portería de Laura Martínez.

Más difícil todavía aunque quedaban minutos, pero las sensaciones que mostraban las locales, no eran buenas.

El Alhama ElPozo, herido en su orgullo, se lanzó al ataque y logró acortar distancias. Corría el minuto sesenta y cuatro cuando la colegiada decretó la primera pena máxima de la temporada a favor del equipo alhameño. Tras un córner, la defensa visitante Medina tocó el balón con el brazo. Lanzó muy bien, Carmen Fresneda y puso emoción en el marcador.

Poco duró la alegría en el haber de las locales, ya que siete minutos después, Staskova amplió la ventaja al anotar el tercero. Lo hizo de cabeza tras centro de la yeclana, Eva Navarro.

El Alhama ElPozo jugaba más con el corazón que con la cabeza. Más frescas las colchoneras. Éstas tuvieron una gran oportunidad de haber marcado el cuarto mientras que las alhameñas no dispusieron de ninguna ocasión clara para haber acortado distancias.

Los cambios realizados por Randri García no mejoraron a su equipo por lo que el resultado ya no se movió.