El UCAM Murcia sigue estancado en este tramo de temporada. Si bien es cierto que no pierde, pues ya acumula doce jornadas consecutivas sin perder, tampoco gana. No lo hace desde hace más de un mes, ante el Juventud de Torremolinos, con cinco semanas de por medio.

Mucho ha llovido desde ese encuentro. El UCAM Murcia sumaba su cuarto triunfo consecutivo y parecía que llegaría al tramo decisivo en el mejor momento para luchar por el segundo puesto. Pero, nada más lejos de la realidad. Todo fue un espejismo y los universitarios están mostrando el nivel que ha sido más regular en todo el curso. Un equipo con excesivas desconexiones, sin un rumbo claro y con falta de mordiente arriba. Y eso, en un equipo en el que cuentas con jugadores como Pito Camacho, Javi Moreno o Chumbi -sin minutos ayer- es algo que no puede ocurrir. Es quizá, el conjunto en el que más pólvora hay en cuanto a nombres, pero el que menos lo está demostrando. Y lo cierto es que no es todo culpa de los hombres de ataque. El problema es grupal. El UCAM Murcia no es capaz de generar peligro.

Ayer, ante el Real Betis Deportivo, la ocasión más clara llegó prácticamente en el minuto 90 por mediación de Isra Salazar. Como casi siempre, el delantero no estuvo acertado y falló ante Vieites la ocasión que habrían supuesto tres puntos balsámicos.

El encuentro comenzó bien para los de Jorge Romero. Presionaron arriba y dificultaron la salida de balón de los béticos. El ritmo era alto y los jugadores estaban cómodos en ese desorden provocado por la subida de las líneas. La puesta en escena fue buena. Intensidad, presión y un aparente orden durante los primeros diez minutos. Sin embargo, todo se quedó ahí, en un mero espejismo. El Real Betis Deportivo despertó y empezó a hilar pases para dominar el centro del campo y obligó al UCAM Murcia a replegarse. Ya con el partido donde lo querían los jóvenes béticos, la balanza se decantó a su favor y llevaron la batuta de la primera parte por completo.

Aprovecharon la lesión de Víctor Mena en el lateral izquierdo por un pinchazo en los isquios y no pararon de buscar la espalda a un Javi Ramírez que cogió el testigo en una posición poco habitual para él. Tanto Fran Delgado como Ortiz fueron un puñal por esa banda y crearon prácticamente todo el peligro del Betis en la primera mitad. Por parte del UCAM, nadie resaltó, pues no generó absolutamente nada.

Jorge Romero tenía que cambiar muchas cosas para el descanso, empezando por la mentalidad. Y lo cierto es que mejoró algo, pero no lo suficiente. El cambio se notó cuando hizo un triple cambio, dando entrada a Salazar, Isra cano y Manu Ramírez. La entrada de los tres jugadores coincidió con los mejores momentos del UCAM. Sin embargo, ya solo quedaban 20 minutos y el reloj pasó a ser el peor enemigo de los universitarios.

En los últimos minutos, el Betis se echó atrás, contento con el empate, y el UCAM buscó con varias llegadas, aunque ninguna sin peligro, tan solo la de Salazar, con el tiempo prácticamente cumplido, que desaprovechó con un disparo demasiado tímido.

No hubo tiempo para más y el UCAM Murcia se va quedando sin margen de error para lo que queda de temporada. El play off no espera a nadie. Y tampoco al UCAM. Tiene mucho que mejorar el cuadro universitario si quieren tener un fin de temporada decente. Todo apunta a que no será así, aunque todavía quedan ocho partidos para el final de la liga regular.

Jorge Romero: «Hay que estar tranquilos y confiar en el trabajo diario»

Jorge Romero se mostró autocrítico después del empate conseguido ante el Real Betis Deportivo. El técnico andaluz admitió no haber entrado bien al partido, con una parte para cada uno. «La sensación es que ha sido una parte para cada equipo. En la primera empezamos bien, pero nos ha costado recuperar. Cuando sentimos descontrol, lo pasamos mal», dijo.

«En la segunda parte hemos dado un paso adelante y hemos sido más precisos con balón. No hemos sido excesivamente finos, pero sentíamos que podíamos generar ocasiones», añadió.

El técnico trató de reactivar a los suyos tras el dominio bético. «Al descanso, lo que trato de transmitir es que tenemos que ser nosotros somos, teniendo en cuenta que estamos ante uno de los mejores filiales del panorama nacional», explicó.

Sobe la ausencia de Chumbi, Romero desveló que no había tenido minutos porque «ha estado durante la semana un poco tocado».

El andaluz, a pesar de admitir que esto afecta a su confianza, se mostró optimista para el futuro. «Nos faltan detalles. Antes de estos cinco sin ganar, habíamos ganado cuatro seguidos. En esos cuatro no merecimos ganar alguno y en estos cinco hemos merecido algo más. Son dinámicas, la confianza se resiente. Hay que estar tranquilos y confiar en el trabajo que se está haciendo en los entrenamientos», terminó.